Százötven női jelölttel vág neki a választásoknak az RMDSZ Háromszéken

Kovászna megyében 150 női jelöltet indítanak, megduplázva a nyolc évvel ezelőtti arányt. Köztük ketten polgármesteri címre fognak pályázni – jelentették be az RMDSZ Háromszéki Nőszervezet képviselői hétfői sajtótájékoztatójukon.

A hölgyek politikai szerepvállalását ösztönözve idén 138 helyi, 9 megyeitanácsos-jelöltet és összesen 2 női polgármesterjelöltet indít a júniusi helyhatósági választásokon a háromszéki RMDSZ. A vezetői pozíciókat az újrázni készülő Szotyori Angéla foglalná el Málnás községben, valamint Bordás Enikő Uzonban. Míg 2016-ban 9 százalék volt a szövetség színeiben induló női jelöltek aránya, addig idén ez a szám több mint duplájára nőtt.

Ösztönzik a politikai életben való részvételt

Domokos-Fejér Melinda, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke ismertette: a Szövetség Háromszék 40 településén állított teljes tanácsosi listát, ezek közül mindegyiken szerepel legalább egy hölgy is. A számok határozottan felfelé ívelő tendenciát mutatnak, az elnök szerint ez is visszaigazolás arra, hogy a hölgyek jól megállják helyüket a közügyekben. Háromszék ugyanakkor az európai parlamenti jelöltlistán is jelen van Kovács Zenkő-Bernadett személyében.