Száznegyven éve született Pál Gábor

„1883. év február 7-én születtem Csíksomlyón, melynek akkor Várdotfalva volt a hivatalos neve. Itt laktak édesanyám szülei is, kikhez gyakran vittek el engem. Nagyatyám »eltakarodj«-ot kiáltott nekem, mikor szobájában székre mászva falon lógó fegyvereit és csontból való kétágú lőportartóját tapogattam.

A népi-demokrácia éveiben mindenéből kifosztva, a szülői házban, Csíksomlyón fejezi be életét. Elkobzott, majd államosított csíkszeredai háza ma, utódai jóvoltából, a magyar főkonzulátus székhelye. Halála előtt rendezte feljegyzéseit és megírta visszaemlékezését, amelynek egy része az állami levéltárba került, másik része, hagyatékával együtt, magántulajdonban található. Életművének feldolgozása nagy adóssága mind a családnak, mind az utókornak. Részletes életrajza a Székelyföld 2011. évi januári és februári számában olvasható.

A királyi Románia parlamentjében kiváló szakmai háttérmunkájával részt vett az Országos Magyar Párt politikai munkájában, elemzései, tanulmányai, beszámolói a Csíki Lapok és a Magyar Kisebbség hasábjain jelentek meg. Észak-Erdély visszacsatolása után, a magyar országgyűlés képviselőjeként következetesen kiáll az erdélyi magyarság sajátos érdekei mellett, annak árán is, hogy ez politikai karrierjébe kerül. Részt vesz mindkét világháborúban, az elsőben katonai érdemei mellett súlyos sebesülést szenved, a másodikban hadifogságba kerül.

Mindketten szüleim elbeszélése szerint karácsony estéjén mosolyogva nézték, hogy a karácsonyfa minden dísze és az angyal ajándékai közül érdeklődésemet leginkább egy nyerges faló kötötte le. Nagyszüleim arcára is jól emlékszem. Nagyatyám két fekete lovát nézegettem, mikor „utolsó végzetes útjára elindulva házunk elől búcsút vett síró édesanyámtól, az ő esdeklő kérlelései ellenére” – írta Pál Gábor Emlékezés életemből című visszaemlékezésében a bölcsőről, ahonnan indult és ahová idős korára visszatért.

egyébként költői tehetséggel megáldott ember, aki rendkívül színesen feljegyezte életének legfontosabb mozzanatait, verseit és korának társadalmi rajzát. Az utólag, Pál Gábor által lemásolt kézirat is megtalálható a csíkszeredai levéltárban, olvasása rendkívül izgalmas, akár a mai nőknek is.

Az első világháborúban való részvételét Emlékezéseim katonai életemből címmel jegyezte le. 1914 nyarán, az általános mozgósítás idején, 31 éves volt, tehát legjobb esetben is, 1915 elején, a tartalékos korosztályúak besorozására számíthatott. Ezért, azonnal jelentkezett önkéntes jelentőlovas-szolgálatra, saját lovával, a csíkszeredai 24/II. hadtápzászlóaljhoz.

1911-ben 13 500 aranykoronáért vásárolta azt a telket, melyen csíkszeredai házát felépítette. A telken egy régi tornácos faház volt, azt a következő évben eladta és hozzáfogott a ház tervezéshez. A telek alakja és méretei nem szabták a tervet, ezt tükrözi a beosztás is. A házépítésre, a telekre, zálogjog és szülei kezessége mellett, 50 000 korona kölcsönt vett fel, s szerződött egy brassói építési céggel, mely előbb Zakariás Manó szeredai ügyvédnek végzett jó építési munkát. Szeptemberben ásni kezdték a fundamentumot és december elején tető alá hozták az épületet. 1913-ban folyt a továbbépítés. A ház ősszel s a berendezés télre készen volt. A Pál Gábor-féle ház ma a magyar főkonzulátus székhelye.

Katonai szerepvállalása a háború végével fejeződött be, súlyos sebesüléssel, amely élete végéig elkísérte.

Háborús szereplése kapcsán említést kell tenni Pál Andorról, fivéréről, aki 1890-ben született Csíksomlyón és 1982-ben hunyt el Belgiumban. A Ludovika Akadémián tanult, huszárfőhadnagyként a 11. közös huszárezredben szolgált. 1915-ben repülőkiképzésre jelentkezett, majd Poroszországban Röstlinben harcipilóta (Kampfflieger) kiképzést nyert. Pál Andor a cs. kir. 38. repülőszázad parancsnoka (ő maga alapította a román kiugrás után) már az olasz hadszíntéren hírnevet szerzett magának, sok nehéz feladatot teljesített. Andor életével és katonai szereplésével Pál Gábor Los Angelesben élő unokája foglakozik, otthonában egy kis emléksarkot is berendezett az Andortól származó emlékekkel.

Pál Gáborné három kisgyermek nevelése mellett vállalta a székely festékes és szőttes megmentését, és visszatanítását a székely leányok számára. Festékmérgezésben halt meg 1936 márciusában. Pál Gábor 1932-ben jegyezte fel: „Ekkor kezdődött feleségem végzetes betegsége is, ami szüleimet és engem sorvasztó aggodalomba ejtett” – írta.

Dr. Pál Gáborné az ő finom érzékével és lendületével megérezte, hogy hol van az a munkaterület, ahová őt és valamennyi székely-magyar asszonyunkat kisebbségi sorsközösségünk rendelte. A székely eredeti mintás és „festékes” varrottasokat keltette új életre, kiállításról-kiállításra járt, dolgozott, agitált folyton, hogy ősi székely varrottasainknak és szőtteseinknek piacot teremtsen, s ezáltal szegény székelységünk kezébe egy új megélhetést adjon – olvasható a korabeli sajtóban megjelent nekrológban. 1935-ben meghalt id. Pál Gábor, négy évre rá id. Pál Gáborné – Fodor Ludovika.

Házukat elkobozták

1945 után Pál Gábor csíkszeredai házát elkobozták, amikor fogságból hazatért Csíksomlyóra költözött. 1891-ben vették meg szüleim azt a belsőséget, amelyen halálukig laktak, és amelyben ma én is lakom – írta 1961-ben. A csíksomlyói házat szülei Bocskor Ádámtól vették, az egykori Mikes grófok birtoka volt, rajta egy akkor 90 éves házzal és óriási kerttel. Ezt a házat újították fel és ültették be a kertet csodálatos fa- és virágfajtákkal. Az 1892-ben ültetett két ezüstlevelű nyárfa ma is él. „Az atyai házban, az ebédlő kerek asztala, egy régi alacsony szekrény, egy régi furnéros ruhaszekrény és édesanyám íróasztala maradt meg, továbbá A kis Jézus és az árva imája, mely édesanyám anyjának kezeírása” – írja visszaemlékezésében.

Visszavonultan élt a csíksomlyói templom közvetlen közelében. Az ’50-es években megpróbált nyugdíjat kérvényezni, de elutasították kérelmét. A csíksomlyói házba költözött be a Zsögödben létrehozott Petőfi Sándor Szövetkezet asztalos műhelye. A nagyszoba 44 négyzetméter volt, itt három évig konyhabútorokat lakkoztak. Az ő szobájától egy ajtó választotta el. A fojtó szagtól megbetegedett, fuldokolva lélegzett, hörgéssel vette a levegőt.