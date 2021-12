Szavaztak a jövő évi adókról Székelyudvarhelyen

Az RMDSZ-frakció adócsökkentéssel kapcsolatos módosító javaslattal állt elő, ám ezt nem fogadta el a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület a pénteki, decemberi ülésén, ahol egyebek mellett a vidéki településekkel közös fejlesztési társulás megalapításáról is döntöttek.

A POL az adók szinten tartása mellett állt ki • Fotó: Beliczay László

Idén ötvenéves a székelyudvarhelyi asztalitenisz, ennek apropóján kérte a sportközösség, hogy Nagy Ferencről nevezzék el az asztalitenisz-termet, amit jóvá is hagytak a képviselők. Ezt követően költségvetés-kiigazítást hajtottak végre az áfavisszaosztásból származó összegekre vonatkozóan: egyebek mellett 478 ezer lejt fordíthat a város a szociális gondozók bérezésére, 43 ezer lejt vontak el a fűtéspótlékra szánt összegből.

29 ezer lejjel növelték a speciális oktatásban részesülő gyermekeknek szánt összeget, 120 ezer lejjel kevesebbet költhetnek a Marin Preda Gimnázium étkeztetési támogatására, ugyanakkor további 162 ezer lejt fordítanak a diákok ösztöndíjára.

Vita az adókról

A polgármesteri hivatal előterjesztésében azt javasolta, hogy csak a törvény által kötelező, 2,6 százalékos inflációs rátával emeljék jövőre az adók és illetékek mértékét. Ez egyébként általánosságban véve nem jelent nagy változást, hiszen például az ingatlanadók esetében egy magáncélra használt kétszobás tömbházlakás adója 209 lej lesz, ami 6 lejes pluszköltséget jelent. A növekedés 7–9 lej a nagyobb apartmanok esetében is.

A természetes személyek által használt autók adója változatlan marad 1600 köbcentiig, ezen felül – négyezer köbcentiig – 18–240 lejjel kell majd többet fizetni.

A tervezet bemutatása után Berde Zoltán RMDSZ-es frakcióvezető kért szót, aki pártja nevében öt adónem esetében kérte, hogy állítsák vissza azok tavalyi mértékét. Erről írásos módosító javaslatot is nyújtottak be. A kérést egyébként azzal indokolta, hogy bár a Szabad Emberek Pártja (POL) tavaly a betervezett beruházások önrészéhez szükséges összeg előteremtése érdekében eszközölt adóemelést, ezek

a megvalósítások elmaradtak.

Mindemellett arra is kitért, hogy a járványügyi korlátozások és az emelkedő energiaárak is nehezítik a lakók, valamint a vállalkozók mindennapjait.

Godra Zsolt, a POL-frakció vezetője közölte, ők sincsenek megelégedve a beruházásokkal kapcsolatos munkával, ám látnak rá reményt, hogy kivitelezi ezeket a városháza. Éppen ezért továbbra is szükség van szerinte a megemelt adókból származó plusz pénzre. Hozzátette, az eddig felhalmozott tőkét nem használta másra a hivatal. Ezek után a szövetségiek tartózkodása és ellenvoksai mellett szavazta meg a POL a határozattervezetet.

Fejlesztési társulás

Pozitívan értékelték a képviselők, hogy

közösségi fejlesztési társulást hoz létre a város a környező településekkel, amelynek célja, hogy együtt könnyebben lehessen pályázni különböző projektekre.

Ehhez egyelőre csak ezer lejt kell befizetni alaptőkeként, majd évi 2 lej/lakos lesz a tagsági díj. Igennel szavaztak arra is a tanácsosok, hogy a város csatlakozzon az IT Plus Egyesülethez, amelynek a célja a humánerőforrás fejlesztése, valamint kiadványok, rendezvények támogatása.

Egyetértettek azzal is, hogy jövőre 326 ezer lejt fordítsanak a hálózat javítására és modernizálására az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás fejlesztési alapjába összegyűlt összegből. Közvagyonba vették az átadásra váró kutyamenhelyet, illetve a Kuvar-negyedi biomasszás kazánházat is. Ezenkívül elfogadták az Orbán Balázs Általános Iskola hőszigetelését érintő projekt gazdasági mutatóit is.

Hibás dokumentáció

Benedek Árpád Csaba (RMDSZ) képviselő korábban elmondta, hogy ötmillió lejre lehet pályázni a Környezetvédelmi Alapnál a közvilágítás fejlesztésére. A különfélékben arról érdeklődött, hogy lépett-e ezügyben a hivatal.

Erre Gálfi Árpád polgármester azt válaszolta, hogy megrendelték a szükséges dokumentációk elkészítését egy külsős cégtől, ám azok hibásan végezték el a munkát. Ennek kijavítása azóta sem történt meg, bár többször felkérték erre a vállalatot. Reméli ugyanakkor, hogy jövőre már pályázhatnak, ha lesz megfelelő lehetőség.

Szakács Tibor szövetségi tanácsos az ifjúsági lakások frissített árajánlatára volt kíváncsi. Venczel Attila főjegyző rámutatott, ezek elkészültek, ugyanakkor még egyszer ellenőrizni kell a számításokat, hiszen voltak meglepetések. Több ingatlan esetében jóval a piaci ár alatti összeg jött ki. Persze,

ha ez megfelel a valóságnak, és így nem károsítják meg a hivatalt, akkor elkezdődhetnek az eladások.