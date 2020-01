Szárnyas a levesben

Könnyed és gyorsan elkészíthető ételeket lehet összeállítani a szárnyasokból, most ilyet ajánl Karácsony József, a Főnix Konyha séfje.

Ragulevesnél fontos, hogy minél több zöldséget használjunk • Fotó: Beliczay László

„Puha, zamatos és egészséges húsuk van a szárnyasoknak, amelyet ráadásul nem is kell pácolni órákkal az elkészítésük előtt. Fogyasztásuk ugyanakkor roppant egészséges, hiszen nem zsírosak. Mindez hatványozottan érvényes a csirkénél nagyobb rostokkal rendelkező pulykahús esetében” – fejtette ki lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, a pulyka tökéletes alapanyaga lehet egy sültnek, pörköltnek, salátának vagy levesnek. Arra azonban mindig vigyázzunk, hogy ne vágjuk túl apróra, hiszen más húsokhoz képest könnyen kiszáradhat. A mellrészt szinte bármilyen ételhez használhatjuk, de combból érdemes kicsontozottat vásárolni, ha levest készítünk belőle.

„Lényeges, hogy vajat használjunk, mivel az olaj kicsapódik a fehér színű levesben, a hozzávaló ráadásul a húst is megpuhítja” – magyarázta Karácsony. A pulykamellet csak addig forgatta az edényben, amíg átfehéredett. Amint ez megtörtént, máris hozzáadta a zöldségeket: zöldborsót, kukoricát, sárgarépát, petrezselymet és zellert. „Egy ragulevesnél kifejezetten fontos, hogy minél több zöldséget használjunk, hiszen ettől lesz igazán finom és megfelelő állagú” – jegyezte meg. Pirítás közben a zöldségek is engednek némi nedvet, és ha ez a hús előpárolásával egy időben történik, akkor szép tiszta lesz a kész leves, nem lesz olyan, mintha „összefutott tejet tálalnánk”.

Öt-tíz perces dinsztelés után gombát vágott a hozzávalókhoz. Ez esetben csiperkét használt, de például a rókagomba és más erdei gombák is alkalmazhatók. „Fontos, hogy a gomba már az elején bekerüljön a levesbe, mivel ha később tesszük bele, akkor feljön a tetejére” – fogalmazott a séf.

Ezután némi friss kaprot vágott az ételbe – persze van, aki majoránnát, rozmaringot vagy tárkonyt használ –, és megjegyezte, hogy ebből a főzés befejezése előtt is kell tenni bele valamennyit, hiszen akkor lesz igazán intenzív illat az ebédlőben. „Utóbbinak köszönhető, hogy még a pincér is mosolyogni fog, nem csak a vendég” – viccelődött. A kapor adagolásával egy időben sóval és borssal ízesített, valamint kevés citromlevet is csepegtetett az ételbe.