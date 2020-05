Számottevő beruházás van folyamatban Korondon

Százhúsz gyerek befogadására alkalmas napközi otthon épül Korondon, a munkálatoknak több mint felét már el is végezte a kivitelező. Mindemellett utcákat és községi utakat is aszfaltoznak, továbbá felújítják a szakközépiskolát.

Készül a százhúsz gyerek befogadására alkalmas napközi otthon • Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel folytatott vita miatt nehezen kezdődött el a korondi napközi otthon építése, jelenleg jól halad a munka – fejtette ki lapunknak Katona Mihály polgármester. Mint mondta, korábban a munkálatok közben feltörő talajvizek elvezetésének megoldása, illetve a beruházás értékének újraszámítása – az anyagárak és a fizetések növekedése miatt – okozott gondokat, de sikerült áthidalni a problémákat.

Rámutatott, már be van fedve a százhúsz gyerek befogadására alkalmas épület, jelenleg a festéssel dolgozik a kivitelező. A 625 ezer euró értékű megvalósítás érdekében az Európai Unió Vidéki Beruházások Ügynökségénél (AFIR) pályázott sikeresen az önkormányzat. A polgármester hozzátette,

kezdeti gondok miatt halasztást kellett kérni, de idén novemberben így is el kell készüljön az épület.

Utakat modernizálnak

Folyamatban van a községi út modernizálása 6,4 kilométeren Pálpatakától Székelyvarság irányába, amire szintén az AFIR-nál pályázott sikeresen az önkormányzat. A 1,7 millió euró értékű munka 70 százaléka már elkészült, csak hetek kérdése az aszfaltozás megkezdése. Még van további 3,2 kilométernyi út Székelyvarság határáig, annak modernizálására is készülnek a tervek. Ezenkívül az Országos Vidékfejlesztési Programnál (PNDL) pályázva 1,9 millió lejt használhat fel a helyi önkormányzat a korondi utcák újraaszfaltozására; összesen 4,5 kilométeren végeznek felújításokat.

Úszómedencéket építenek

Vízgyűjtő és tisztító tartályok felszerelését, illetve az ivóvízhálózat bővítését is tervezi Korondon a polgármester – ennek érdekében ugyancsak az AFIR-hoz adott le sikeres pályázatot az önkormányzat 900 ezer eurós támogatást nyerve a projektre. Jelenleg a közbeszerzési eljárás eredményére várnak a kivitelező kiválasztásáért.

Folyamatban van ugyanakkor a helyi szakiskola teljes körű felújítása,

amelyet a PNDL programban pályázva közel hét millió lejből valósíthatnak meg. Egy másik sikeres 5,6 millió lej értékű PNDL-s pályázatból egy kicsi és egy nagyobb, borvízzel, illetve ásványvízzel feltöltött úszómedencével ellátott nyitott strandot építtethet az önkormányzat Árcsón. A létesítmény elsősorban a helyi diákok képzését szolgálja majd, de természetesen a lakók is látogathatják.

Hamarosan készen lesznek a projekt kivitelezési tervei, és már nyáron elkezdődhet az építkezés – így Katona Mihály. A községvezető ugyanakkor arra is kitért, hogy a helyi költségvetésből egyebek mellett a szolgálati lakásokat újítják fel, valamint játszóteret is építenek az orvosi rendelők közelében. Nemrég egyébként a községházát is újraszigetelték és újrafestették.