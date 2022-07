Számos közismert személyiség és szakember ad elő a TEDxUdvarhely idei kiadásán

A James Webb űrteleszkóp egyik vezető fejlesztője, az országos katasztrófavédelem vezetője, sportminiszter, hegymászó-mentálhigiénés szakember, vegánéletmód-mentor, író-slammer, és a cigányság megismertetését a szívén viselő fiatal néprajzos is szerepel a második székelyudvarhelyi TEDx előadói között. Az egész napos konferencia idei kiadásának részleteiről csütörtökön rántották le a leplet a szervezők.

Megkapták az Egyesült Államokbeli szervezettől a TED-licenszt, így idén megrendezik a tavaly nagy sikert arató első TEDxUdvarhely folytatását – jelentette be a konferencia második kiadásáról szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Szakács-Paál István, a rendezvény kurátora.

Az idei kiadást is a székelyudvarhelyi vállalkozói inkubátorház, a Harghita Business Center fogja adminisztratív szempontból lemenedzselni, de a szervezőcsapat tagjai civilként vesznek részt a rendezvény megszervezésében, így a TEDxUdvarhely nem egy inkubátorházas rendezvény

A TEDxUdvarhely idei előadóit Szakács-Paál István, Pálfi Kinga, a projekt kezdeményezője és Berkeczi Zsolt, a konferencia kommunikációs felelőse mutatták be. Elsőként Raed Arafat orvost, a SMURD igazgatóját, az országos katasztrófavédelem vezetőjét, aki az elmúlt két évben a járványügyi intézkedések arcává vált országszerte, de azt talán már kevesebben tudják róla, hogy 1998-ig Marosvásárhelyen élt és fejlesztette az elsősegély-ellátást, illetve hogy 1990-ben saját Opel Kadettjével kezdte el működtetni az akkori rohammentő-szolgálatot.

Fesztiváligazgatótól a sportminiszterig

Sterczer Hilda hegymászó, mentálhigiénés szakember, tanító, a Hópárduc Alapítvány vezetője, és Erőss Zsolt özvegye is előadást tart az idei TEDxUdvarhelyen, aki a tanítói pályán, illetve a hegymászásban szerzett tapasztalatait összegyúrva, gyógypedagógusokkal segíti a gyerekeket a mozgásfejlődésben és abban, hogy jobb teljesítményt érjenek el.

A ma már tizenegy éves múltra visszatekintő, nemzetközivé vált, értékteremtő és idegenforgalmi szempontból sem elhanyagolható kolozsvári Jazz In The Park fesztiváligazgatója, Alin Vaida is a konferencia vendége lesz idén.

A napokban az egész világot bejárták az űrkutatás új korszakának kezdetét elhozó James Webb űrteleszkóp lélegzetelállító asztrofotói, azt viszont kevesen tudják, hogy az űrtávcső egyik vezető fejlesztője magyar, azt pedig még kevesebben, hogy Detre Örs Hunor fizikus, csillagász is előadást tart az idei TEDxUdvarhelyen.

A keynote speaker kifejezésnek talán még nincs is magyar megfelelője, valószínűleg a motivációs előadó jelentése áll a legközelebb az angol kifejezés jelentéséhez, és ezen a területen ismert Dietmar Dahmen neve, aki az innovatív és diszruptív trendek és technológiák szakértője – ő szintén előadást tart az idei TEDx-en.

Paralimpikon-sportminiszter is lesz az előadók közt. Novák Károly Eduárdot nem kell bemutatni, hiszen sport- és ifjúsági miniszterré történő kinevezése, az 2020 decembere előtt is ismert volt már sportteljesítményéről – romániai magyar paralimpiai világ- és Európa-bajnok kerékpározó – és inspiráló élettörténetéről.

Pető Mária Gábor Dénes-díjas fizikus, tanár is székelyföldi, aki olyan hatékonyan fejleszti a kreativitást diákjaiban, hogy egykori tanítványai számos területen – termodinamika, hálózatelmélet, orvosi kutatások, génkutatás, részecskefizika – értek el már sikereket.

Isztojka Máté egy fiatal, szentábrahámi származású, néprajz szakos egyetemi hallgató, akinek – a roma közösség tagjaként – feltett célja a cigányságot megismertetni a világgal.

Vegánéletmód-mentor vendége is lesz az idei TEDxUdvarhelynek Korpádi Péter személyében, aki az önfenntartó gazdálkodás művelője is.

Nyáry Luca íróként, slammerként és aktivistaként vált ismertté – édesapja egyébként Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész – és a szervezők reményei szerint előadásában arra is választ ad, hogy miként lehet a művészeteket egy magasabb cél érdekében használni.

Cristian Tabără újságíró, televíziós műsorvezető gondolatébresztő előadásán is részt vehet majd az egész napos konferencia közönsége.

Nem az előadón, a gondolaton van a hangsúly

Már a tavalyi rendezvény is azt mutatta, hogy a székelyudvarhelyiek egy nyitott közösség, nyitottak az inspiráló emberek inspiráló történeteire, és foglalkoztatja őket, hogy milyen lesz a jövő, hogy mi történik körülöttük és azok milyen hatást gyakorolnak ránk, és hogyan tudunk ebben a környezetben egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élni – mondta az eseményen szintén jelen lévő Bíró Barna Botond, a vállalkozói inkubátorház igazgatótanácsának elnöke.