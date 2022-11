Számos körülménnyel elégedetlenek, bukaresti sztrájkra készülnek a mentősök

Több mint ezer mentőszolgálati alkalmazottat várnak kedden Bukarestbe, a mentőszolgálatok országos szakszervezetének (FNSAR) sztrájkjára. A tüntetésen Hargita megyéből is részt vesznek, hiszen Székelyföldön is saját bőrükön érzik az egyre élesedő konfliktust a belügyminisztériumhoz tartozó Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (DSU) és az egészségügyi minisztérium között.

Több pontban foglalták össze követeléseiket, amelyről részletesen Részeg Attila, a Hargita Megyei Mentőszolgálat Ambusan nevű szakszervezetének elnöke számolt be a Székelyhonnak. A szakszervezeti vezető elmondta:

Ugyanakkor a szolgálatot teljesítő mentőautókra is kihelyeznek jelzésként egy országos tiltakozás (protest național) feliratot.

sok működési döntés a belügyminisztériumhoz tartozó Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól (DSU) is függ.

Többek között ez is lehetett az oka annak, hogy közel 400 új mentőautó beszerzése elmaradt, holott a mentőszolgálatoknak nagy szüksége lett volna, hogy felújítsák az elavult járműparkjukat

Ugyanakkor a mentősök alkalmazotti státusának besorolása miatt is tiltakoznak. A 2021-ből származó 5-ös számú törvény szabályozná jogilag az alkalmazotti státusukat, jogokkal és felelősségekkel, de ezt is felfüggesztette a kormány egy sürgősségi rendelete év végéig, a belügyi államtitkár javaslatára. „Szeretnénk, ha életbe lépne, mivel a törvény azt is szabályozza, hogy január elsejétől a terepen dolgozók lehetőséget kapnának arra, hogy hamarabb nyugdíjba vonulhassanak.