Számos állat vár második esélyre a székelyudvarhelyi kutyamenhelyen

A 2022-ben megújult menhelyről havonta több kutya is új gazdára talál. Nem kimagasló, de nem is alacsony a kutyák örökbefogadása iránt mutatott igény Székelyudvarhelyen – tudtuk meg Szabó Zsolt kutyaoktatótól, a helyi kutyamenhely munkatársától.

Jelenleg 25 felnőtt kutya, és 18 kölyök vár gazdára a székelyudvarhelyi menhelyen, az ebek mindegyikét a város területéről fogták be a helyi önkormányzat munkatársai. Mint Szabó Zsolttól megtudtuk,

átlagban havonta két kutyát fogadnak örökbe, de olyan is van, hogy négyet, sőt, arra is volt már példa, hogy kilenc kutya talált gazdára egy hónap leforgása alatt.

Kérdésünkre a menhely munkatársa azt is elmondta, hogy ugyan a felnőtt kutyák örökbefogadására is mutatkozik igény, jellemzően mégis kölyök kutyákat választanak az örökbefogadók.

Az elmúlt hónap folyamán például négy menhelyi ebet fogadtak örökbe, és augusztusban gazdára talált már egy kutya, péntekre pedig újabb gazdi-jelölt jelentkezett be, aki menhelyről kíván háziállatot választani.

A menhely kapacitására kitérve úgy nyilatkozott, hogy nehézségeik mindig vannak, hiszen annak ellenére, hogy havi rendszerességgel fogadnak örökbe menhelyi kutyákat, megannyiszor visznek is be kóbor ebeket, így

– fogalmazott. Arra is kitért, hogy az örökbefogadók jellemzően környékbeliek, de előfordult már, hogy a környező városokból, vagy megyékből érkeztek – például Gyergyószentmiklósról és Barótról– , hogy haza vihessenek egy kutyát.

„Ezt is igyekszünk megoldani minél hatékonyabban, így ha egy kennelben több kutya van, azok jellemzően testvérek, amelyek gond nélkül tudnak együtt élni egymással. Ha külön raknák őket, nagyon hamar megtelne minden hely” – világított rá a nehézségekre.

– mesélte a lassan 5 éves Teo gazdája. Mint mondta, úgy érzi, az állat nagyon hálás, összenőttek, és most sem döntene másképp.

Bogáncs gazdája is hasonló véleményen van, a fél szemére vak kutya 3 éve hű társa, szintén menhelyi eb volt, mielőtt hozzá került. Mint kifejtette, mindenkinek ajánlja, hogy menhelyről szerezze be házi kedvencét, hiszen azzal nem csupán az adott állatnak segít, hanem azoknak is, amelyek kint kóborolnak.