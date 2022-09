Számonkérés, büdzsémódosítás, nem szűnő viták a székelyudvarhelyi önkormányzati ülésen

Pénzt csoportosítottak át a tanintézményeknek és a tömegközlekedést üzemeltető Urbana Rt-nek a szeptemberi soros önkormányzati ülésen Székelyudvarhelyen. A szejkefürdői ivó- és szennyvízhálózat átvételét, Márki-Zay Péter vendégül látását, valamint az európai uniós projektek megvalósításának elmaradását is számonkérték a polgármesteren a képviselők.

Gálfi Árpád polgármester reagálva minderre leszögezte: tisztában van vele, hogy a lakók eredményeket várnak a városvezetéstől, így volt ez az elmúlt 32 évben is. Megköszönte az RMDSZ segítségét a pályázatok terén, és reményét fejezte ki, hogy ez a továbbiakban is így lesz. Számonkérte a szövetségi frakción ugyanakkor azt, hogy

az elmúlt időszakban nem vállaltak alpolgármesteri, városmenedzseri, illetve más igazgató tisztségeket a hivatalban, amivel jelentősen segíthették volna szakmailag is a városvezetés munkáját.

Utóbbit, az ottani létesítmények nehéz helyzete, valamint az is indokolja, hogy a hálózatok üzembe helyezése nélkül nem kérheti a városvezetés Szejkefürdő turisztikai övezetté nyilvánítását. Gálfi Árpád kijelentette, hogy

A projekt anyagi elszámolása ugyanis már megtörtént, így pénzügyi szempontból lezárt beruházásról van szó. Ettől függetlenül történtek előre lépések az ügyben, hiszen még ezen a héten meg kell kapják a tervező javaslatait, hogy miként lehet kijavítani a korábbi szakértői véleményben említett hibákat. Az elöljáró ugyanakkor nyitott a Bíró Jolán által tett javaslatra is.

– fogalmazott Bindea, aki később a polgármester gázolajlopással gyanúsított fiára is megjegyzést tett. Először Ölvedi Zsolt alpolgármester kelt az elöljáró védelmére, aki tisztázta:

Ezek után hangsúlyozta, hogy elsősorban a korábbi fideszes hódmezővásárhelyi polgármester által kezdeményezett testvérvárosi kapcsolatok kialakításáról tárgyaltak. „Korrekt és őszinte beszélgetés volt. Arról is beszéltünk, amiben egyetértünk és arról is, amiben nem” – mondta. Ezt Gálfi Árpád is megerősítette, majd emlékeztetett, korábbi ígéretének megfelelően nem kampányban, hanem Hódmezővásárhely polgármestereként fogadta Márki-Zayt. A fiával kapcsolatos ügyről ismét megjegyezte: