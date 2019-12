Számít az erdélyi közönségre a Fölszállott a páva döntőjébe jutott kisfiú

Karácsonyi népdalokat ad elő Szász Csanád a Fölszállott a páva döntőjében • Fotó: Haáz Vince

A kilencéves Csani és családja már Budapesten van, és a kislegény csütörtökön is szinte egész napos felkészítőn, próbán vett részt a többi kilenc produkcióban szereplő gyermekkel együtt. Mint édesapja, Szász Péter portálunknak elmondta,

izgalommal készül a kis versenyző a pénteki megmérettetésre, és számít az erdélyi közönség szavazataira.

A döntőben a Karácsony a Felső-Maros mentén című összeállítást fogja előadni. A körtvélyfáji kisfiú, aki szépen hegedül és a helyi Bokréta táncegyüttesben is táncol, közönségszavazás nyomán jutott be a döntőbe. Hivatalosan nem közölték le a szavazatszámokat, de azt tudni lehet, hogy összesen 13 országból érkeztek szavazatok, és ezek között kilenc országból biztosan szavaztak Csandára is.

A döntő pénteken 20.30 órakor kezdődik, és az első percekben fogják megnyitni a szavazást is. Tíz produkció lesz, Szász Csanád másodikként lép színpadra. Szavazni többféle módon lehet: letölthető mobiltelefonra a MédiaKlikk Plusz applikáció, és ezen a Fölszállott a Páva fület kiválasztva szavazhatunk Szász Csanádra. Ebben az applikációban a versenyzők fényképe jelenik meg, arra kell kattintani, és ötpercenként fogadnak el egy szavazatot. Aki sms-üzenetben szeretne szavazni, megteheti úgy, hogy a +36-20-4422999-es vagy a +36-30-4422999-es telefonszámra elküldi a 06-os kódszámot, ez ugyanis Csanád száma.

Szász Péter reméli, hogy az erdélyiek, de az innen elszármazott ismerősök és ismeretlenek, rokonok és barátok ismét kiállnak Csanád mellett. A tíz versenyző közül a zsűri választja ki a négy kategória győztesét, de a közönség döntheti el – szavazattal –, hogy ki lesz a közönség kedvenc.