Számba veszi a hiányosságokat az új gyergyószéki ivóvíz- és csatornaszolgáltató

Új szolgáltató biztosítja a csatornaszolgáltatást hat gyergyószéki településnek, közülük ötnek az ivóvizet is. Az Aquaserv Maros nevű cég március 1-től kezdi el a tényleges működését, mintegy 15 ezer embernek biztosítva a szolgáltatásokat.

Tótpál László. Számba veszik a hiányosságokat, javítják a problémákat az ígéretek alapján • Fotó: Fehér Csongor

A másik feladat, hogy megakadályozzuk, hogy a szennyvízbe állati eredetű ürülék kerüljön, hiszen annak sincs itt keresnivalója, az is nehezíti a szennyvíz tisztítását” – mutatott rá az igazgató. Felvetődhetne a kérdés, hogy az esőzéskor megugró vízmennyiség a hálózat hibái miatt is lehetne. Ez azonban kizárható, hiszen a vízmennyiség azonnal, perceken belül megnövekszik a derítőállomásnál. Ehhez képest hosszú idő kellene, míg a két méter mélyre, a vezetékek szintjére leszivárogna az esővíz – magyarázta.

sokkal költségesebb a nagyobb mennyiséget tisztítani, és az így megnövekedő szennyvíz tisztítása sokkal nehezebb is.

Midezek mellett ugyanakkor szükséges a csatornahálózat ellenőrzése is. „Amikor esik az eső, akkor a megszokott mennyiség sokszorosa érkezik az Alfalu határában található derítőállomásra. Ennek csak az lehet az oka, hogy sokan az udvarról, a háztetőről lefolyó esővizet a szennyvízvezetékbe vezették. Ez több szempontból is gondot jelent:

A csatornahálózatot is ellenőrzik

– ismertette Tótpál, aki szerint a GO Rt-től kapott nyilvántartásukban is vannak kuszaságok.

Elképzelhető, hogy vannak, ahol a hibás mérőóra nem a reális adatokat mutatja, és biztosan vannak olyan háztartások is, ahol nincs is vízóra, így jelenleg nem lehet tudni, mennyi vizet használnak el

„Végignézzük a saját rendszerünket, és ha azt tapasztaljuk, valamilyen hibák miatt a földben folyik el a víz a vezetékből, akkor azt kijavítjuk. Ugyanakkor le kell ellenőrizzük a fogyasztóknál is a helyzetet.

Ezt kell tisztázniuk. Az ivóvíz továbbra is Gyergyószentmiklósról érkezik, és a városi szolgáltató HVCSK által újonnan felszerelt és pontos mérőórák által mutatott vízmennyiség ér el a falvakba. Ezt a mennyiség kell majd a fogyasztók számláin is megjelenjen.

tudják, hogy sokkal több víz érkezett a vezetékeken a falvakba, mint amennyit a GO Rt. számlázott, és sokkal több víz jutott a derítőállomásra is, mint amit az eddigi számlák kimutattak.

A cégvezető kinevezése januárban megtörtént, a meghirdetett állásokra a versenyvizsgákat is lebonyolították, ezen a héten zajlik a személyzet alkalmazása.

Az új szolgáltatót Gyergyóújfalu és Gyergyóalfalu önkormányzata hozta létre, hogy átvegye a felszámolás alatt álló gyergyószentmiklósi GO Rt-től a szolgáltatásokat, korábban ugyanis a gyergyószentmiklósi cég által biztosított vizet használták a két nagyközségben.

Megszűnik a tekerőpataki vízhiány

Nemcsak az ellenőrzések során tapasztalt hibákat javítják majd ki a hálózaton, de egy régi probléma is megoldódik idén. Gyergyóújfalu kutat ásatott, ami el is készült, most az áramellátása van folyamatban, hogy a víz feljusson a Tekerőpatak fölötti víztározóhoz. A kútból egy automatizált szivattyú rendszer segítségével pótolják majd az esetleges vízhiányt. Ugyanis eddig

gyakran megtörtént, hogy a megnövekedő fogyasztás miatt a rendszer magasabb pontjaira nem jutott víz: Tekerőpatak felső felében megtörtént, hogy hetekig szárazak voltak a vízcsapok.

Folyamatban az ár megállapítása

Az Aquaserv Maros már megtette a lépéseket a szükséges engedélyek beszerzésére és folyamatban van a szolgáltatások árának megállapítása is. Ezt a közszolgáltatásokat ellenőrző országos hivatalnak (ANRSC) kell jóváhagynia. Tótpál elmondta:

a vizet nagybani áron adja mostantól a gyergyószentmiklósi HVCSK, és a működtetési költségeket hozzászámolva alakul majd ki a fogyasztói ár.

Leszögezte, ez hasonló lesz ahhoz, amit a gyergyószentmiklósiak, vagy más környékbeli szolgáltatókhoz tartozó fogyasztók fizetnek. Márciusban elkezdik a fogyasztókkal is a szerződések megkötését.