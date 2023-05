Véres nyomok az udvaron a medvetámadás után

Hirdetés

A hatóságok és a vadászok a reggeli riasztást követően siettek a Szejkére, ahol jegyzőkönyv is készült a történtekről. Az aligazgató rámutatott, minden bizonnyal egy medve garázdálkodik a helyszínen – ez pedig már korábban is ölt jószágokat. Mindemellett már lapunk is beszámolt róla, hogy fényes nappal is látták a nagyvadat a házak közelében, akkor pedig nem riadt vissza az emberek közelségétől sem.