Szakmákkal ismerkedhetnek a diákok a Székelyföldi Karriernapokon

Ötödik alkalommal szervezik meg a Székelyföldi Karriernapokat november 25. és 27. között a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban. A többnapos rendezvény középiskolás diákoknak nyújt lehetőséget 34 különböző hivatás megismerésére, és tapasztalt, sikeresen elhelyezkedett szakemberekkel való beszélgetésre is.

Az eseményre minden nap 1-től 5-ig lehet ellátogatni, előzetes regisztráció alapján. Elsősorban sepsiszentgyörgyi 11. és 12. osztályos diákok jelentkezését várják, de bármely középiskolás tanulót is szívesen látnak, aki érdeklődik a karrierépítés témája iránt és egyetemi oktatás előtt áll.

Számos területtel barátkozhatnak meg az érdeklődő fiatalok, köztük kommunikációval, művészetekkel, iparral és IT-val, igazságszolgáltatással, gazdasággal és vállalkozással, egészségüggyel és lélekgondozással is.

a rendezvénynek nem az a lényege, hogy a különböző egyetemeket népszerűsítse, hanem az, hogy valójában megmutassák a szakmaválasztás előtt állóknak, hogy egy-egy foglalkozás miről is szól a gyakorlatban.

Zsigmond József azt is elmondta, hogy

„Azt gondolom, hogy erre a tudásra nagyobb szükség van, mint azokra az információkra, hogy hogyan lehet elvégezni az egyetemet. Például, ha valaki orvosi egyetemre akar menni, megtalálja az információt, felkészül, bejut, elvégzi, remélhetőleg hazajön. De azt, hogy egy orvos ténylegesen nap mint nap mit csinál, egy 11. vagy 12. osztályos tanulónak nagyon kevés rálátása van, márpedig most kell ezt a nagyon fontos döntést meghozni” – részletezte az önkormányzati képviselő.

a rendezvény idei kiadása a városfejlesztés és fenntarthatóság témakörébe lesz csomagolva, és ehhez törekednek majd hozzászólni az előadók is a hétfői nap folyamán.

A kedd a gazdaságról és vállalkozásról (marketing, bank és pénzügy, vendéglátás, stb.), egészségügyről (orvoslás, esztétika és szépészet, állatorvos, stb.), és lélekgondozásról fog szólni, ahol pedagógustól kezdve, a pszicholgóuson át a lelkészig minden szakmából érkeznek képviselők. A szerda a művészetek és kommunikáció (színművészet, filmkészítés, ruhatervezés, stb.), ipar és IT (építőipar, informatika, mezőgazdaság, stb.), valamint igazságszolgáltatás (ügyvéd, jogász, stb.) irányzatainak napja. A képviselő kiemelte, hogy

Elsőként Antal Árpád polgármester tart nyitóelőadást, azt követően Szakács Paál István, a Hargita Business Center igazgatója fog beszédet mondani, végezetül pedig az érdeklődők Székely István Gergő, a Székelyföldi Közpolitikai Intézet kutatási igazgatójának előadását is meghallgathatják.

Hozzátette, hogy ameddig lehet, a diákoknak érdemes igényelniük a diákigazolványt is. Idén úgy döntöttek, hogy digitalizálják a rendszert a fiatalság igényeihez igazodva, így

„Az is nagyon fontos, hogy ez idéntől egy fesztiválkártya is lesz, abban az értelemben, hogy birtokosai között nagyobb erdélyi és magyarországi fesztiválokra is belépőket sorsolunk ki” – egészítette ki az elnök, felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a Vibe fesztiválra való jegyvásárláskor jövőhéten 10 százalékos kedvezményt tudnak kapni azok a diákok, akik rendelkeznek diákigazolvánnyal.

A Székelyföldi Karriernapokon való tumultus elkerülése végett a szervezők arra kérik a diákokat, hogy előzetesen regisztráljanak a diakigazolvany.ro oldalra kattintva, vagy a plakáton szereplő QR-kód segítségével. Kiemelték továbbá azt is, hogy a regisztráltakat rendszeresen értesíteni fogják ösztöndíj-, és álláslehetségekről, valamint gyakornoki és önkéntes munkákról is.