Szakmai tanfolyamok állástalanoknak: előtérben a munkaadók elvárásai

A munkaerő-elhelyező ügynökségek által munkanélkülieknek szervezett szakmai tanfolyamok közül népszerűek a fodrász-, kozmetikus-, manikűr-pedikűr kurzusok, de a növénytermesztés, állattenyésztés, ács, kőműves, asztalos, biztonsági őr, kereskedelmi dolgozó szakma elsajátítására is van igény. A szakmai képzéseket cégek javaslatai alapján indítják.

A kőművesszakma is a keresettek közé tartozik. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Panziómenedzselést tanul Tibor, aki decemberben lett munkanélküli, és ahhoz, hogy segélyben részesülhessen, be kellett iratkoznia a megyei munkaerő-elhelyező és szakképző ügynökség által szervezett szakmai tanfolyamok valamelyikére. Érdeklődésünkre, hogy miért éppen ezt választotta, elmondta, érdekelte volna egy CNC-gépkezelői tanfolyam is, de az nem volt, így a turisztikai képzés mellett döntött, mert abban is lát jövőt.

Az igaz, hogy még nem foglalkoztam idegenforgalommal, de gondoltam, az egy olyan szakma, amely előtt jövő áll, hát élek a lehetőséggel és elvégzem, megtanulom, aztán hátha hasznát is veszem

– reménykedett.

Az ingyenes szakmai tanfolyamokra azok iratkozhatnak fel, akik a munkahivatal nyilvántartásában szerepelnek munkanélküliként, akik külföldről hazatelepültek, illetve akik valamilyen büntetés-végrehajtó intézményből kikerülve nem találtak munkát – tájékoztatott Gheorghe Ștef. A Maros Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség igazgatója lapunknak elmondta,

aki szeretne ingyenes tanfolyamot elvégezni, nem rendelkezhet jövedelemmel, vagy 500 lejnél nem lehet nagyobb havi bevétele.

Az elmúlt évben 52 tanfolyamot szerveztek, amelyekre összesen kilencszázan iratkoztak fel. A legnépszerűbb kurzusok: fodrász, kozmetikus, manikűr-pedikűr, mezőgazdaság-növénytermesztés és állattenyésztés, biztonsági őr, kereskedelmi dolgozó, otthoni idősgondozó. A tanfolyamokra feliratkozóknak valamivel több mint fele falusi környezetben él, és ami az iskolázottságot illeti, legtöbbjük középfokú végzettséggel rendelkezik.

Csíkszeredában az ácstanfolyam bizonyul a legkeresettebbnek – tudtuk meg Jánó Edittől, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség igazgatójától. Mint elmondta, egy-egy kurzus megszervezésénél a munkanélküliek igényeire, érdeklődésére is tekintettel vannak, de

leginkább a munkáltatók elvárásait tartják szem előtt, hiszen ők saját szükségleteik szerint keresik a munkaerőt.

„Akik elvégeznek egy ilyen tanfolyamot, nagyobb eséllyel találnak munkahelyet, hiszen egy-egy vállalat javaslatának megfelelően indítjuk a szakmai képzéseinket” – hangsúlyozta az igazgató. Kőművesnek tanulhatnak Székelyudvarhelyen, hegesztőnek Gyergyószentmiklóson, asztalosnak Maroshévízen. Ezek a legkeresettebb szakmák, de pincér- vagy szakácstanfolyamra is folyamatosan lehet jelentkezni. Jánó Edit azt is elmondta, hogy télen több a férfi munkanélküli, akik tavasszal munkába állhatnának. A női munkakeresőknek kozmetikusi vagy fodrász-, ruhatervezési, szabás-varrás tanfolyamok állnak rendelkezésükre.

Hargita megyében a tanfolyamok végzettjeinek 40–50 százaléka talált magának munkát a szakmájában, míg Maros megyében ez az arány 50–60 százalék.

De ha nem is tud azonnal elhelyezkedni a végzett, a tanultak nem vesznek kárba, hiszen otthon, a ház körül, a családban kamatoztathatja tudását, esetleg tapasztalatot szerez, és az elkövetkezőkben még nagyobb az esélye, hogy érvényesüljön. Erre jó példa lehet Ildikó esete, aki kertészmérnöki végzettséggel vált munkanélkülivé és szakácstanfolyamot végzett. „Elhatároztam, hogy szakácsként keresek munkahelyet. Nem találtam, de amit ott megtanultam, mindent kipróbáltam otthon, sőt még úgymond továbbképeztem magam, tévéből, folyóiratokból. Végül tényleg bejött, és szakácsként tudtam elhelyezkedni” – mesélte a marosvásárhelyi nő.