Szakképző iskola indul a minorita rendházban szeptembertől

„A magyar, a román, de az egész közép-európai gazdaság egyik kulcskérdése, hogy lesz-e elég jól képzett szakemberünk, akik képesek lesznek folyamatosan, akár a változó technológiák használatával is gazdasági növekedést elérni ebben a régióban. Ez a szakképzési centrum, amit a veszprémi és mátészalkai kollégáink segítenek fölállítani, azt szolgálja, hogy

– hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette, az elmúlt tíz évben Magyarországon nemzetközi szinten is élen járó megoldások alakultak ki, amelyeket ide is elhoznak, és itt jóval többről van szó, mint a fiatalok képzéséről. „Nem állunk meg itt! Nem elég az, hogy csak a fiatalokat hozzuk be a képzésbe, hiszen jól tudjuk, nagyon sok változás van a különböző technológiákban, ezért