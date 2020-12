Szakadozó tanár-diák kapcsolat: technikai lefedettségtől is függ az online oktatás minősége

Kevés olyan gyerek van Maros és Hargita megyében, akinek nincs lehetősége csatlakozni az online tanrendhez, de olyan akad bőven, amikor a gyenge térerő vagy a rossz internetkapcsolat miatt a pedagógusok kénytelenek más módszereket is bevetni a tanulásban. A tanár–diák online kapcsolat a jelerősségtől és térerőtől is függ járványidőben.

Kapcsolat az iskolával. Járványidőben még nagyobb segítségre van szükség • Fotó: Haáz Vince

Nincs internetkapcsolat nélküli iskola Hargita megyében, de akadnak bőven gondok a gyerekek otthonaiban a térerővel, internet-hozzáféréssel. Főleg hegyvidéken van ilyen falu, például a Gyimesekben, de Udvarhelyszéken is vannak olyan, dombok közé ékelődött falvak, ahová a térerő nehezen jut el, ezért szakadozó, gyenge internetjellel kell megoldani az online tanulást, ha egyáltalán kapcsolódni tudnak az órához.

„Márciusban is így működött, megoldást kell erre találni, nyilván az a szerencsés eset, ha van áramellátás a lakásban, mert akkor televízión keresztül is eljut a diákokhoz néhány lecke, információ, de ettől függetlenül az iskolák feladatlapokat küldenek a gyerekeknek ilyen esetekben.

Van, amikor a pedagógusok ki is mennek a diákokhoz, és személyesen adják át a feladatokat, de mindenhol megoldják.

Legalábbis ezt közölték az iskolaigazgatók a tanfelügyelőséggel” – válaszolta meg internet-hozzáféréssel kapcsolatos kérdésünket Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője.

Ha a tanár nem tanít, fizetést sem kaphat

Ugyanakkor nincs tudomásuk olyan pedagógusról Hargita megyében, aki visszautasította volna az online oktatást – jelezte a főtanfelügyelő. „A pedagógus a gyerekek oktatásáért kapja a bérét, most olyan helyzet alakult ki, amikor a gyerekek tanítása nem hagyományosan, hanem újszerű módon történik, tehát a pedagógusok munkája is megváltozott. Ha a tanár, tanító nem végzi a munkáját, akkor fizetést sem kaphat, de nekünk ilyenről nincs tudomásunk a megyében. Az ellenőrzéseink és az iskolaigazgatókkal való kommunikációnk során sem derült fény ilyen esetekre” – számolt be a Székelyhonnak Demeter Levente. Három olyan pedagógus van a megyében, aki kérte az előrehozott nyugdíjazását, mert nem akarta vállalni az online oktatást – tette hozzá.

Nem készült erről felmérés

Néhány Maros megyei faluban is hasonló a helyzet, a pedagógusok sokszor személyesen mennek el a gyerekekhez, és viszik el nekik a feladatlapokat. „Nincs olyan esetekről tudomásunk, ahol hatalmas gondokkal küszködnének online tanóra terén a pedagógusok, de olyan van, hogy óra közben megszakad az internet, vagy gyenge a kapcsolat, nem hallják egymást, és olyankor a pedagógusok személyesen viszik el a feladatlapokat a családokhoz” – tájékoztatott a Maros megyei tanfelügyelőség szóvivője, Irimie-Matei Camelia.

Hozzátette, nincs a tanfelügyelőségnek olyan felmérése, amely a hasonló eseteket összesítené, a szóvivő személyesen hívott fel találomra iskolákat, akiktől érdeklődött az internetkapcsolat felől, és ebből következtet arra, hogy

főként a megyeszékhelytől távol eső falvakban vannak gondok, de az igazgatók ott is biztosították a tanfelügyelőséget arról, hogy a pedagógusok megpróbálják megoldani a tananyag leadását.

Olyan esetekről viszont nincs tudomása a tanfelügyelőségnek, ahol a pedagógusok megtagadták volna az online tanórák megtartását, és ezért ne kapták volna meg a fizetésüket – tudtuk meg a tanfelügyelőség sajtószóvivőjétől.

Mobilinternetre hagyatkozva

A Nyárádszeredához tartozó Székelymoson és Székelybő falvak alig 15 kilométerre fekszenek Marosvásárhelytől egy völgyben, ahol nincs vezetékes internet, a mobilinternet térereje pedig nagyon gyenge. Fülöp László, a nyárádszeredai Bocskai István Gimnázium igazgatójának beszámolójából megtudtuk,

a diákoknak nagyrészt sikerült bekapcsolódni az online oktatásba, de a gyerekek online tanulásban való részvétele szorosan összefügg a családok anyagi és szociális helyzetével, akárcsak a családok morális értékeivel.

„A szakosztályainkban sokkal több olyan diákunk van, akik hátrányosabb szociális helyzetben vannak. Nyolcvan táblagépet osztottak szét a gyerekek között a kormánytámogatásból, ez megoldotta a legtöbb online tanórával kapcsolatos problémát, de vannak olyan falvak, ahol nehéz csatlakozni a jelerősség hiánya miatt, ilyen Székelymoson és Székelybő, és itt vezetékes internet sincs a falvakban, ezek a gyerekek kimondottan a mobilinternetre vannak hagyatkozva, amelynek gyenge a jele.

A diákok be tudnak ugyan jelentkezni, de a jel gyengesége miatt kidobja őket a rendszer

– fejtette ki az iskolaigazgató. Hozzátette, kevés az olyan gyerek, aki egyáltalán nem jelentkezik be, ők azok, akik járványhelyzeten kívül is iskolaelhagyókká válnak. Sokgyerekes, roma származású családból jönnek ezek a gyerekek, akik beiratkoznak ugyan kilencedikbe, de nem járnak iskolába, mert például elmennek dolgozni, és hamar iskolaelhagyókká válnak.