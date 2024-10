Szabó Dániel: sok jó dolgot örököltem, remélem, még többet hagyok majd magam után

Szabó Dániel az új bábszínház-igazgató, de ezentúl is fog játszani

Új igazgatója van egy hónapja a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínháznak. Már most érződik, hogy frissít a színház „vérkeringésén”, hiszen a közösségi médiában is egyre aktívabb az intézmény. De számos terve van még a fiatal bábszínésznek.

Gavril Cadariu volt az, aki az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház igazgatói székét elfoglalta, mielőtt fél évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt. De többek között Smaranda Enache, Fodor Zénó, Antal Pál, Mimi Mierluț „öröksége” is hat a fiatal Szabó Dánielre, aki

szeptemberben a Maros megyei önkormányzat által kiírt versenyvizsgát követően került az intézmény élére.

„A munka nem állt le az elmúlt fél évben sem az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban annak ellenére, hogy Gavril Cadariu eltávozott” – kezdte a beszélgetést Szabó Dániel, akinek immár nemcsak a világot jelentő deszkákon kell helytállnia, hanem az igazgatói irodában is.

„Claudia Chibelean, az adminisztrációs igazgatónk rengeteget dolgozott az elmúlt hónapokban, talán két ember helyett is, hogy ezalatt a szűk hat hónap alatt ne álljon meg a munka. Nyilván a tagozatvezetők, irodalmi titkárok, szóval mindenki sokat dolgozott. Jó és tapasztalt csapat van itt, úgyhogy szerencsére van időm beleszokni az igazgatói szerepbe” – nyugtázta a fiatal intézményvezető, aki úgy érzi, jó dolog fog kisülni ebből az új szerepkörből mind személyes szakmai fejlődés szintjén, mind pedig a bábszínház szintjén, illetve a közönség számára is. Ilyen ember volt Gavril Cadariu Szabó Dániel Bukarestben született, édesanyja a Román Televízió magyar adásánál dolgozott, édesapja pedig a Kriterion Könyvkiadónál. Miután Marosvásárhelyre költöztek, elvégezte a Művészeti Egyetemet bábszínészszakon. Másodéven Szöllősi Szilárd tanár érzékelte, hogy rég volt frissítés az Ariel magyar társulatában, nem igazán voltak fiatal férfiszínészek, ezért bevette őt is a társulatba, ahol statisztált a színészek mellett, de igazából ekkor kóstolt bele abba, hogy miről is szól a bábszínház – emlékezett vissza a szakmai kezdetekre az Ariel színház igazgatója. Hirdetés 2013-ig az alapképzést és a mesterit is befejezte, és 2010-től szinte töretlenül játszik. Akkor a János vitézzel kezdte, majd a Ludas Matyival, Kortyondi királlyal, Csipkerózsikával folytatta, és azóta meg sem tudná számlálni, hányszor állt színpadra. „Aktív része voltam a tagozatnak, és a román tagozattal is együttműködtem, nem előadásban, de különböző projektekben dolgoztunk együtt, illetve most a legutóbbi, a GG World című táncszínházi előadásban, amely a román és a magyar tagozat közös produkciója. A legjobb része az volt, hogy egy kicsit egymásra talált a két tagozat, és ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok Gabinak minden más mellett. Gavril Cadariu alázatos volt, és tisztelt mindenkit, minden embert, ránk kollégaként tekintett mindig.

Románul és magyarul is külön elmondta a mondanivalóját, annak ellenére, hogy értünk mindannyian románul, nem lett volna neki muszáj, de ilyen ember volt ő.

Úgy érezte, hogy ez kijár nekünk, pedig neki ez plusz erőfeszítés volt. Májusban pedig megtörtént a tragédia: szívinfarktust kapott. Nagyon-nagyon megrázott mindannyiunkat, egyeseket különösen, mivel előtte való héten együtt voltunk Törökországban, Ankarában. Semmi előjele nem volt a közelgő tragédiának” – idézte fel Gavril Cadariu alakját Szabó Dániel.

A halála után sok minden elnapolódott a színházban, és közben folytak társulaton belül is a beszélgetések – mesélte az intézményvezető. Nem gyűléseztek erről, csak úgy elmondták, hogy jó lenne, ha belsős volna az, aki folytatná az igazgatói munkát, és eléggé fontos az is, hogy mindkét nyelven jól beszéljen az illető. A magyar nyelvtudás ugyan nem kötelező, de azért nagyon sok partnersége van az Arielnek magyarországi színházakkal – például Pécs, Budapest, Veszprém, Debrecen –, és ezért nyilván sokkal jobban veszik, hogyha magyarul tud az ember megszólalni. Végül Szabó Dániel nyara arról szólt, hogy projektet írt, versenyvizsgázott.

Egyedül jelentkezett az állásra, amit végül meg is kapott.

Rövid távú célok, hosszú távú tervek Probléma volt a színház fűtésrendszerével, ezért ez most az egyik legfontosabb számára, hogy amikor újra elkezdik az évadot, és megint jönnek a hűvös idők, ne kelljen a gyerekeknek kabátban ülniük a teremben, mert az nagyon rontja az élményt és az intézmény imázsát.

De ezen kívül szeretne a társulat arculatán egy picit frissíteni, legyen egy egységes, fiatalosabb koncepció. Már van az Arielnek X-fiókja (egykori Twitter mikroblog), készülnek Tiktok videomegosztóra is felkerülni, tehát a fiatalokat más csatornákon is megkörnyékezik, hiszen a 21. században szükség van arra, hogy a közösségi médiában is jelen legyenek. Ami a marketing részét illeti, valószínűleg egy szakembernek a segítségét fogják kérni – tette hozzá Szabó Dániel. Továbbá a tervei között szerepel egy olyan alkalmazást kifejlesztetni, mint amilyen a marosvásárhelyi állatkertnek is van, ahol háttérinformációk, programok, jegyfoglalási lehetőségek is helyet kapnak – sorolta lelkesen a fiatal színházvezető.

„Szeretném, ha betekintést nyerne a közönség a műhelybe is, hogy hogyan működnek a háttérfolyamatok, hiszen komoly munka van a mögött, hogy elkészüljön a báb, hogy úgy működjön, ahogy kell, folyamatos kapcsolattartást jelent ez a színész és a műhely között.” Szeretné kicsit „feldobni” a színház fogadótereit, amihez kell előbb egy raktár, ahol tárolhatják a tárgyakat, de szereznének babzsákokat, gyereksarkot alakítana ki, amitől egy bábszínház hívogatóbb lesz. Szeretne egy portrékiállítás-szerűséget alkotni a színház közösségéről, azokról is, akik régebbi kollégáik voltak, de a jelenlegiekről is. Színházi bemutatókra készülnek Az idei színházi tervekről elmondta, november 3-án lesz a Varázsfuvola című előadásuk bemutatója, az első próbafolyamatát már el is kezdték. Ezt gyerekoperának nevezte el a rendezője, Király István. Eredeti áriákkal, dalokkal, a Mozart által megírt zenekari hanganyaggal dolgoznak, és négy éven felüliekhez szól a darab, nyilván lerövidítve 50–55 percben, de az ismertebb áriák benne lesznek, mint például az Éjkirálynő áriája.

Utána azonnal nekifognak egy tantermi tini előadásnak, amely a szülő-gyerek viszonyt boncolgatja, ez ifjúsági előadás lesz. Ezen kívül pedig márciusban vagy áprilisban fog érkezni Halasi Dániel Magyarországról, Szabó Attilával együtt. Egy westernszerű előadást visznek színpadra, de Szabó Atit ismerve fiatalos, friss, jó humorú lesz – tette hozzá az igazgató. A román tagozaton pedig a felújítások mellett – például a Hókirálynőt újítják, de a Pinokkiót is fel fogják újítani – Apostolache Zénó rendezésében fogják az Óz, a nagy varázslót bemutatni március elején. Emellett pedig Alina Nelega dramaturg egy tiniknek, felnőtteknek szóló előadást fog rendezni.

