Szabályozható fényerejű lámpatestekkel bővült a közvilágítás

A biztonság és az energiahatékonyság szempontjából is fontos beruházás valósult meg Zetelaka községben, ahol modern LED-lámpatestekre cserélték a közvilágításhoz használt égők túlnyomó részét. Az új rendszer digitális vezérlésű, a főbb útvonalakon a fény erősségét is változtathatják.

Elsősorban arra törekedtek, hogy a legforgalmasabb utcákban végezzék el a korszerűsítést: így prioritásként kezelték a Madarasi Hargitára vezető 60-as községi út, valamint a 138-as jelzésű megyei út mentét. A polgármester szerint az új lámpatesteknek az is előnyös tulajdonságuk, hogy a korábbiaknál kevesebb energiát használnak fel, a karbantartásuk egyszerűbb, ráadásul jobb fényviszonyokat is biztosítanak éjszaka. Így sikerült az előzőnél hatékonyabb megoldást találni, de az önkormányzatot terhelő számlák is csökkennek. Az új közvilágítási rendszert ráadásul egy alkalmazással is irányíthatják: