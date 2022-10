Szabadtéri fitneszgépekkel felszerelt játszóteret kap adományként Gyergyószentmiklós

Örülünk ennek az együttműködésnek is, a most érkezett játszótéri elemeket átvesszük, és tavasszal kihelyezzük használatra. A Szent István plébániával közösen egyeztetve, az említett templom melletti park, az állomáshoz közelebb eső részére lesznek kihelyezve ezek az elemek

Barabás Csaba, az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke kiemelte, hogy a szövetség tagjai fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást, a közösségformálást, ez a projekt is ennek az eredménye. „Gyakran egyeztetünk az önkormányzatokkal is fejlesztési lehetőségeket illetően. A mai nap az egyik állomása annak a fejlesztésnek, ami a Bucsin negyedi Szent István téren megvalósul.

A téren nagyon sok gyerek, anyuka szeret időt tölteni minden délután, egy kis közösség formálódott már ott, de úgy éreztük hiányzik onnan egy játszótér. Egyeztettünk a városvezetéssel, ők is jónak találták az ötletet és így indult el a folyamat. Elmondtuk az ötletet a MOL Románia képviselőinek is, akik szintén jó öltenek találták és több egyeztetést követően bejelentettek, hogy megfinanszírozzák ezt az elképzelést – megjegyzem nem az első projekt a városban, amit a MOL Románia finanszíroz

A területrendezés, az elemek kihelyezése az önkormányzat feladata lesz, azonban a finanszírozásból maradt még akkora keret, hogy virágokat is ültetnek majd ki, ha kell a padokat is feljavítják. Hozzátette: egy önkéntes akció részeként valósítják majd ezt meg, ahová akár a lakókat, vagy a játszótér jövőbeli használóit is várják.

Már most egy közösségi tér, az csak ráadás lesz, hogy egy részében játszóteret is kialakítanak. Az egyháznak a feladata a közösségformálás is, ez is segít abban, a gyerekek közelebb kerüljenek a templomhoz, közelebb kerüljenek a közösséghez” – fogalmazott a plébános.

Csergő Tibor polgármester elmondta, hogy jövőre több új játszótér létrehozását is tervezik.