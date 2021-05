Szabadidejében hozta létre Erdélyi Online Iskola néven az elsősöknek szóló videósorozatát

Nagy Enikő operatőr-vágó elsősöknek készít magyarázó animációs anyagokat, zenés, mesés videókat • Fotó: Nagy Enikő saját archívuma

Az Erdélyi Online Iskola alapítója a tavalyi tavaszi karantén idején fejezte be a mesterképzést a marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, és egy vizsgafilmet kellett készítenie a záróvizsgájára. Mivel nem lehetett kimenni a vesztegzár miatt, egy animációs videó elkészítése mellett döntött. Megvásárolta a programot, amivel most is vágja a videókat, és elkészítette Dragomán György író egyik novellájának animációs változatát.

Sok szabadidőm volt akkor, és azon gondolkodtam, mire használjam még ezt a programot? Az jutott eszembe, hogy meséket lehetne még elkészíteni, valaki felolvassa, és én vizuálisan megalkotom, ezután jött a leckék ötlete is tavaly október elsején egy kávé mellett

– mesélte el lapunknak Nagy Enikő operatőr-vágó, a projekt ötletgazdája. Ezután fel is keresett egy első osztályosokat oktató tanítónőt, és tőle kérte el a tankönyveket a három fő tantárgyból, majd lelkesen beszálltak kollégái is az Erdélyi Magyar Televíziótól, akik azóta is lelkes felolvasói a leckék megírt szövegeinek.

HIRDETÉS

Főleg Magyarországról követik

Már 1600 feliratkozója van a videómegosztó csatornán az Erdélyi Online Iskolának, és meglepő módon a nézők hetven-nyolcvan százaléka Magyarországról követi őket. A román-magyar leckéket főleg az itthoniak nézik, és Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából pedig a matek leckéket és a magyar meséket követik – fejtette ki a videókészítő. Miután megalkotta az első tíz videót, úgy állt hozzá, hogy ha nem nézik, akkor nem fektet bele több energiát, hiszen önkéntes alapon valósítja meg a projektet. „Volt, hogy pedagógusokat kértem meg, hogy mondják el a következő heti leckéket, de egy-két hét után kimaradt az együttműködés, így eldöntöttem, hogy ha nézik, folytatjuk, ha nem, akkor nem.

Meg is lepődtem, hogy nő a csatorna nézettsége. Amerikában van még ilyen jellegű használható tartalom, de az fizetős változat

– magyarázta Nagy Enikő, hozzátéve, ők még nem gondolkodnak fizetős tartalom előállításában. Maga vágja a videók hangját, grafikáját, illetve besegít neki egy pedagógiai gimnáziumba járó tizenegyedikes lány, aki a grafikában, szövegírásban segít, és vannak újságíró kollégái, akik a Jeles napok című sorozatot szerkesztik, továbbá Koszorús Krisztina – Koszika – énekesnő is beszállt a projektbe, ő az énekeket, zenéket készíti el, amelyből már meg is jelent kettő – tudtuk meg a projekt kitalálójától.