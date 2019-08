Szabadban alkotni – művészetek utcája a városnapokon

• Fotó: Gábos Albin

Nagyon vagány, hogy az utcán alkothatunk, de még vagányabb lenne, ha a városvezetés még több eszközzel, írószerekkel, lapokkal, festékekkel támogatott volna minket. Amúgy nagyon jó a hangulat és szerencsére az idő is szép

„Sokan erre sétálnak, kérdezősködnek, nézik, hogy mit csinálunk, kíváncsiak mi történik. Mi most utcarajzokat és épületrajzokat készítünk” – fűzte hozzá Vass Krisztina építészet szakos tanuló. Iskolatársa, a kerámia szakos Pap Ágota pedig arról beszélt, hogy az tetszik nekik a legjobban a művészetek utcája kezdeményezésben, hogy valami újat próbálhatnak ki. Hozzátette azt is, hogy szeretnék, ha ezt rendezvényt rendszeresen több alkalommal megszerveznék. A művészetek utcája alkalmával a Nagy István Művészeti Középiskola építészeti oktatásáról készült kiállítást is meg lehetett tekinteni.