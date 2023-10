Sürget a határidő, ezért kellett kölcsönhöz folyamodnia Borszéknek

Az év végéig be kell fejeződnie annak a nagy projektnek, amelynek keretében a Zimmethausen Iskolaközpont és a régi kultúrház épületeinek teljes körű felújítása zajlik. Az önrészek biztosításához 12 milliós hitelt vett fel a fürdőváros.

Az iskola felújításának munkálatai 99 százalékban elkészültek, a tornaterem fűtés- és világításrendszere szerelésével dolgoztak az elmúlt napokban a szakemberek, és az udvarrendezés is folyamatban van – tudtuk meg a borszéki városházán érdeklődve. Lezárult a közbeszerzés folyamata a bútorzat beszerzésére is, már négykamionnyi berendezést le is szállítottak. Valószínűnek látszik, hogy a tanévkezdéskor tett ígéretet tartani tudják, azaz