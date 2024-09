Súlyos baleset törént Kenden

A balesetben két autó volt érintett, a Maros megyei tűzoltóság információi szerint egy személy az összeroncsolódott autóba szorult. A helyszínre egy tűzoltóautót, egy műszaki mentésre alkalmas járművet és egy rohammentőt is kiküldtek, ugyanakkor kiszállt a Maros megyei mentőszolgálat is egy orvosos mentővel, sőt mentőhelikoptert is riasztottak. A mentésnél a balavásári önkéntes tűzoltók is segítkeznek.

