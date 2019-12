Súlyos a vízhiány, raktározásra kényszerülnek a lakók

• Fotó: Erdély Bálint Előd

„Az évek során annyira fokozódott a vízhiány a három utcában, hogy oda kerültünk, lassan már az sincs, amivel fogat mossunk, nemhogy fürödjünk, főzzünk, mosogassunk vagy mossunk. Csak éjjelente folyik annyira a csap, hogy tudjunk tisztálkodni és egyéb munkákat elvégezni” – vázolta a helyzetet a portálunkat felkereső Kalányos Melinda, hozzátéve, hogy eddig a téli időszakban rendszerint volt némi víz a háztartásokban, de idéntől ez is rosszabbra fordult. Mint mondta,

Jelenlétünkről értesülve több lakó is megjelent, akik hasonló problémákkal küzdenek, már több mint tíz éve. Néha éjjelente jó a helyzet, de napközben csak „szivárognak” a csapok. Behívtak a portákra is, ahol kivétel nélkül számtalan hordó és pillepalack volt tele vízzel, hiszen kénytelenek raktározni. A Szitás, a Deák és a Lukács utca lakói szerint az a legdühítőbb, hogy a hálózatot használók közül csak náluk vannak gondok, míg a település alsóbb részein élők minden időszakban bővelkednek vízben.

Így a település minden pontján egyenlő arányban részesülnének belőle. Fontos volna, hogy legalább négy órán keresztül jussanak vízhez a település felsőbb részein is, addig pedig zárják el máshol – vetették fel többen is.

Azt is hangoztatták, hogy az alacsonyabb részen három halastavat is működtetnek, amihez szerintük vezetékes vizet használnak – szerintük ez okozhatja a problémákat. Éppen ezért

Az is problémát jelent, hogy a vezetékes hálózat elavult, szivárgások is lehetnek, ráadásul néhányan nincsenek tekintettel egymásra, és a szükségesnél több vizet használnak el. Az önkormányzat ugyanakkor megnyert egy pályázatot, a támogatásból pedig Alsósófalván és Felsősófalván is ki szeretnének építeni egy összefüggő rendszert, amely a parajdi hálózatra csatlakozna. Ez megoldást jelentene a vízgondokra, ám mivel a munkálat kivitelezését megnyerő cég idén nem dolgozott, az intézmény kénytelen volt szerződést bontani vele.

Természetesen új közbeszerzési eljárást fognak kezdeményezni az ügyben, hogy haladhasson a munka. Azt is megtudtuk Nyágrustól, hogy a lakók kérésére ellenőrizni fogják a halastavakat, amelyek közül egynél már jártak, és az ott látottak alapján kijelenthetik, hogy ott nem vezetékes vizet használnak a tenyésztéshez. Hozzátette, jogosnak tartja, hogy minden lakónak jusson a vízből, ugyanakkor kérte, hogy legyenek tekintettel egymásra a fogyasztás szempontjából.