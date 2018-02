Stresszesen ettek, és sok ételt eldobtak a diákok az udvarhelyi melegebéd-programban

Ebéd helyett egyelőre az otthonról vitt tízóraival kell beérniük. Archív • Fotó: Pál Árpád

Hargita megyében egyedüliként a Marin Preda-iskola vett részt abban az állam által 2016 őszén kísérleti jelleggel elindított melegebéd-programban, amelybe az ország ötven iskolája került be. A székelyudvarhelyi tanintézet másfél éve még nem rendelkezett ebédlővel, egy korábbi szaktermet és a tankönyvraktárt rendezték be e célra, ugyanakkor a mellettük lévő két mosdót tették rendbe ahhoz, hogy megfeleljenek az egészségügyi követelményeknek, a meleg ebédet pedig a helyi Gondűző étterem szállította nekik.

Idő nélkül nem sokat ér az ebéd

„Előnyben vannak azok a tanintézetek, amelyeknek van saját kantinjuk, és az étkezés nem zavarja meg a tanítást. Tapasztalatnak jó volt, azonban hosszú távon nem volt fenntartható” – mondta lapunknak Ștefan Nuț, az iskola igazgatója. Helyszűke miatt a diákok két csoportra osztva étkeztek: az általános osztályok tanulói a tíz, a nagyobbak pedig a tizenegy órás szünetben.

Az erre szánt idő mindkét esetben húsz perc volt, ami kevésnek bizonyult, emiatt egyrészt sietve ettek, másrészt pedig sok étel megmaradt, és a kukába került, mivel haza nem vihették

– tette hozzá az igazgató. A szülőkkel közösen úgy döntöttek, hogy ebben a tanévben a kísérleti programban szereplő második lehetőséget, a csomagolt élelmiszert választják.

„Tavaly voltak osztályok, amelyek kétnapos kirándulásra szendvicset vittek magukkal, amelyet ugyanaz a vendéglátó egység készített, amelyik a meleg ételt. Ezt szívesen ették a gyerekek, és össze tudtuk hasonlítani a kettőt, így idén

az iskola vezetőtanácsa jóváhagyta a szendvicset”

– magyarázta Ștefan Nuț. Hozzátette, ezáltal kevesebb lesz a csomagolóanyag is, mivel a sok műanyag doboz és evőeszköz helyett csupán élelmiszer-fólia kerül a szemétbe.

Program van, csomag nincs

A törvény szigorúan szabályozza az élelmiszercsomag tartalmát, így annak, aki vállalja a szendvicsek elkészítését, nincs könnyű dolga. Ezeket nem szabad semmivel megkenni, nem lehet bennük szósz, csupán fele-fele arányban friss zöldség, valamint csirke-, illetve nem kövér disznóhús. A szendvics mellé ugyanakkor adható még friss gyümölcs – tudtuk meg az igazgatótól.

Mivel késett a kormánypénz, tanévkezdés óta az általános iskolások tejet és kiflit kapnak, a felsősök pedig azt eszik, amit otthonról visznek mindaddig, amíg a helyi önkormányzat kiírja, és valaki meg is nyeri a közbeszerzési eljárást az étel biztosítására. A polgármesteri hivatalnál nem tudták megmondani a kiírás időpontját, mivel csak tavaly decemberben jelent meg a sürgősségi kormányrendelet, amely tartalmazza a programban a 2017–2018-as tanévben részt vevő tanintézeteket, és a szaktárca még nem közölte az alkalmazási módszertant. Enélkül – noha már megkezdődtek az egyeztetések az iskolával – csak felkészülni tudnak az intézmények, közölte lapunkkal a polgármesteri hivatal sajtóosztálya. Ennek ismeretében

elég valószínű, hogy ebben a tanévben csak otthonról vitt szendvicset ehetnek a Marin Preda tanulói.

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség vezetője a program kiterjesztésében bízott, ez ügyben még további tanintézetek felvételét is javasolta. „Nagyon jónak tartottam a kezdeményezést, és abban reménykedtem, hogy a kormány ettől a tanévtől bővíteni fogja a programban részt vevő ötven iskola számát, mivel javaslatot kértek tőlünk még négy-öt iskolára, de nem történt semmi” – közölte lapunkkal Görbe Péter főtanfelügyelő.

Szigorú elvárások



Az iskolai büfékben eladásra kínált termékek kínálatát is szigorúan szabályozza az egészségügyi minisztérium 2008/1563-as rendelete – tájékoztatott Szarvas Zsuzsanna helyi vállalkozó, akit két iskola is felkért büféik működtetésére. Ezekben innivalóként kizárólag palackozott szénsavas, illetve szénsavmentes ásványvíz forgalmazható. Ami az ennivalót illeti, süteményt, édességet, sózott magokat, sós, illetve édes péktermékeket, kekszet, chipset, hamburgert, pizzát, sült krumplit nem értékesíthetnek, ugyanakkor a müzliszeletek palettája is korlátozott. Megengedett a gyümölcs, a kifli és a csökkentett sótartalmú perec, a gépsonkával, valamint csökkentett zsírtartalmú sajttal készített szendvics, azzal a kitéttel, hogy mindegyik csomagolásán szerepeljen az összetevők listája. „El kell gondolkodnom azon, hogy ilyen körülmények között megéri-e büfét működtetni, mivel a kicsik kapják a tej-kiflit, meg többnyire otthonról a szendvicset, gyümölcsöt nem igazán esznek” – summázta Szarvas Zsuzsanna.