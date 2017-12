Stabil anyagi háttért szeretnének a Bekecs néptáncegyüttesnél

A Fölszállott a Páva után is van élet. Anyagi segítség viszont annál kevésbé. Archív

Készülnek a centenáriumra

Talán ilyen újdonság lesz a jövőre készülő előadásuk is, ugyanis ők is készülnek a centenáriumra. No, nem ünnepelnek, inkább megemlékeznek az eseményről és a két világháború alatt elhunyt katonákról, s az azóta eltelt száz évről is. „Száz év alatt sok minden történt, etnikumok tűntek el Európában is, máshol is, de mi, erdélyi magyarok itt vagyunk. Az előadásunk üzenete is az kíván lenni majd, hogy csak úgy tudunk megmaradni továbbra is, ha megőrizzük saját kultúránkat, és továbbadjuk a gyerekeinknek is” – árulta el következő előadásukról Benő Barna. Bár az is tervben volt, hogy pont 2018. december elsején mutassák be, arra jutottak, hogy ezt az egész centenáriumi évben szeretnék játszani, így már májusra tervezik az új produkció bemutatóját.