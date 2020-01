Soóst támogatja Hermann, ha nem az RMDSZ színeiben indul Marosvásárhely polgármesteri székéért

Megegyeztek. Mindkettejük célja, hogy leváltsák az évek óta regnáló marosvásárhelyi városvezetőt • Fotó: Gálna Zoltán

A valamikor az Erdélyi Magyar Néppártban, majd a Szabad Emberek Pártjában (POL) politizáló Hermann Mark Christian azok után döntött a visszalépés mellett, miután Soóssal megígértette, hogy a tízpontos programját magáévá teszi. Ennek legfőbb eleme

a jelenlegi polgármester, Dorin Florea és csapata elleni harc folytatása.

Az egykori önkormányzati képviselő belátta, hogy az általa nyolc-tízezerre becsült szavazat sem lenne elég ahhoz, hogy valaki legyőzze a 2000 óta regnáló városvezetőt, ezért inkább a felmérések szerint legesélyesebbnek Soósnak ajánlotta fel segítségét. Kérdésünkre, hogy a tízpontos program átvételén kívül cserébe mit kért, Hermann Mark Christian leszögezte, hogy nem szeretne felkerülni az RMDSZ tanácsosi listájára, de a szövetség jelöltjét is csak abban az esetben támogatná, ha az nem a tulipán jele alatt, hanem függetlenként indulna. A feltételnek Soós Zoltán, amennyiben az rajta múlik, minden további nélkül eleget tenne.

Készen állok függetlenként indulni, annál is inkább, hogy az RMDSZ vezetősége támogatna egy ilyen megoldást. Maga Kelemen Hunor is arról biztosított, hogy amennyiben Marosvásárhely érdeke megkívánja, a szövetség nem gördít akadályt a függetlenként való indulásom elé

– árulta el a magyar alakulat által még a múlt év szeptemberében jelölt Soós. Megítélése szerint azért is lenne fontos, hogy ne pártszínekben szálljon versenybe, mert függetlenként a románságtól is nagyobb támogatásra számíthat. Egyébként nem Hermann az egyetlen, aki függetlenséget kért az RMDSZ politikusától; ezt korábban a néppárt is megtette.

Hermann Mark Christian ugyan nem kíván ismét önkormányzati képviselő lenni, azonban nem csak Soós kampánystábjában, hanem, amennyiben megnyerik a választást, a majdani polgármester csapatában is szívesen feladatot vállalna. A jelölt véleménye szerint Hermann személye garancia, hogy a korrupcióellenes harcot a polgármesteri hivatalon belülről is folytatni lehessen.

A támogatásom csak és kizárólag Soós Zoltán független polgármesterjelöltnek szól

– jelentette ki a pénteki közös sajtótájékoztatón Hermann.