Soós Zoltán: az uniós pénzalapok nélkül sokkal nehezebb lenne

Marosvásárhelyre naponta hetvenezer ember jön be dolgozni, tanulni, jelentősen leterhelve a közúti forgalmat. Éppen ezért fontos az utak fejlesztése, a parkolóházak építése, de a tömegközlekedés korszerűsítése, kiterjesztése is. Az elmúlt négy évben a jelenlegi városvezetés nyolcszor több uniós pályázati támogatást hívott le, mint korábban, nagyrészt a fent említett fejlesztésekre. Ilyen ritmusban kell ezt folyatni – véli Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere.

– A Dózsa György út felújítása és az elkerülőutak hiánya folyamatosan beszédtéma Marosvásárhelyen az elmúlt időszakban. Miért fontos a Dózsa György út felújítása és milyen szakaszban van most a munkálat? – Fontos elmondani, hogy a nagy infrastruktúra felújítására a megyeszékhelyek 2028-ig tudnak uniós pénzalapokat lehívni. Ez azt jelenti, hogy aki nem újítja fel addig az utakat, az a régi, negyvenéves utakkal marad. Saját költségvetésből, saját forrásokból sokkal nehezebben, évtizedek alatt tudja csak egy-egy megyeszékhely, nagyobb város korszerűsíteni az utakat, járdákat. Az is lényeges, hogy

a meglévő utak felújítását ötven százalékban fedezi az Európai Unió, de elsősorban nem az aszfaltozást, hanem a kerékpárutak létrehozását, a zöldövezet bővítését, a járdák felújítását, a villanyvezetékek földbe helyezését.

A Dózsa György utcában mindezek elvégzése folyamatban van, a gázcsöveket is kicserélték, hogy az elkövetkező 15–20 évben ne kelljen az aszfaltot feltörni. A Dózsa György utca felújítása egy hatvanmillió lejes terv, ennek felét biztosítja az Európai Unió, a másik felét saját alapokból teremtjük elő. Ha az egészet önerőből kellett volna megvalósítsuk, akkor az éves beruházási pénzalapunk felét elvitte volna egyetlen utca felújítása, korszerűsítése. De így, hogy felét az unió támogatásából oldjuk meg, a megmaradt összegből más, kisebb felújításokat tudunk eszközölni, a közterületet, parkokat, kukákat, padokat karbantartani, kicserélni.

Fotó: Haáz Vince

Jelenleg a Dózsa György utca felújítása 65 százalékban készült el, a két nagyobb szakaszon a munkálatok szinte teljesen kész vannak, a kerékpárutak aszfaltozása következik. Két kisebb szakasz maradt hátra, de ezeknek csak a vakációban fognak neki a megbízott cégek. Lesz az egyik szakasznak egy nehezebb pontja, ez a Béga utcánál levő patak hídjának felújítása, mert csak a megbontáskor derül ki, hogy milyen állapotban vannak a betongerendák. Azt szeretnénk hogy iskolakezdésre már a teljes útszakasz fel legyen újítva, esetleg a járdák, zöldövezetek maradjanak hátra a két kis szakaszokon. – A Dózsa György utca felújítása során is kiderült, hogy nagy szükség lenne kerülőutakra. Milyen szakaszban vannak a Marosvásárhelyt elkerülő utak előkészítése, tervezése? – El kell újra mondanom, hogy a marosvásárhelyi városvezetés 2021 előtt szinte egyáltalán nem foglalkozott az infrastruktúra építésével, így nekünk a tervezésnél kellett kezdeni. Hároméves papírmunka után mondhatom, hogy

a kerülőút hét szakaszából kettő előrehaladott állapotban van,

és a Náznánfalvát Marosvásárhellyel összekötő Maros híd előkészítése is jól halad. Két szakasz van, ahol előreláthatóan már idén elkezdődnek a munkálatok: a 3-as szakasz, ami az autópálya-leállót összeköti a Bodoni utcával. Ez azt jelenti, hogy az autók nem fognak behajtani a Dózsa György utcába, hanem a Bodoni és Segesvári utak érintésével kikerülik a várost.

A másik, amelyet a tervek szerint már idén év végig el lehet majd kezdeni, az a 6-os szakasz, ami Marosvásárhely Koronka felőli bejáratánál lesz, és elkerüli a nagy bevásárlóközpontot. E két szakasz esetében minden elő van készítve, hamarosan kiírják a közbeszerzést és kiválasztják a kivitelezőt. Ezek 98 százalékban uniós pénzalapokból készülnek és a kivitelezésük másfél év lesz. Hirdetés Előrehaladott állapotban van a Náznánfalvát és a várost összekötő Maros-híd is, ami tulajdonképpen az elkerülőút 7-es szakaszához tartozik, itt még meg kell kötnünk a szerződést az uniós támogatásra, és ha nem is idén év végén, de jövő év elején annak a megépítése is elkezdődhet. A többi szakasz előkészítésén is dolgoznak a szakemberek. – A városi tömegközlekedés jelentősen könnyíthet az autós forgalmon. Ezen a téren milyen fejlesztések lesznek még? – Tavaly év végén már azt tapasztaltuk, hogy egyre többen utaznak a városi buszokkal, amelyek tiszták, pontosan érkeznek. Bővítettük a járatok számát egyes útvonalakon, hogy ki tudjuk szolgálni az utasokat. A napokban átadtunk egy új végállomást Jedd község határában, meghosszabbítva ezáltal az útvonalakat.

Fotó: Haáz Vince

Folyamatban van a peremtelepülésekre kiterjesztett tömegközlekedés megszervezése,

őszig a város mellett lévő települések egy részéből már busszal lehet bejönni a városba, olyan településekről is, ahol jelenleg nincs tömegközlekedés.

A peremtelepülésekről, de távolabbról is 70 ezer ember ingázik be naponta Marosvásárhelyre dolgozni és iskolába, ezért fontos, hogy legalább egy részük ne autóval, hanem busszal jöjjön be. – Pakolóházakra is szüksége van a városnak, ezen a téren mire számíthatnak a városlakók? – A parkolóházak építése nagyon fontos Marosvásárhelyen, hiszen mindannyian tapasztaljuk, de a felmérések is azt mutatják, hogy például a belvárosban a gépkocsiforgalom harminc százaléka olyan autókból áll, amelyeket parkolóhelyet keresnek, körbe-körbe járnak, lassítják a forgalmat és szennyezik a levegőt.

A volt Park szálloda mögötti parkolóház helyszínét a napokban kerítették el, következik a közművek elköltöztetése és a 260 férőhelyes mélygarázs megépítése. A kivitelezőnek 2025 végéig kell befejeznie azt a parkolóházat.

Ha elkészül, akkor mintegy hatvan állomásozót felszámolunk a főtéren, az Enescu és Városháza utcákban is.

Fotó: Haáz Vince

A Színház háta mögé tervezett mélygarázsnak most készül a megvalósíthatósági tanulmánya, ott magánberuházót szeretnénk bevonni a megépítésébe, és van is már érdeklődő. Készül két lakótelepi emeletes pakolóház is, egy a Hátszeg utcában, egy pedig a Csalhó utcában, itt a városháza szakosztálya most készíti elő a közbeszerzést, ezek saját beruházások lesznek. – Az utak felújítása, a terelőutak megépítése, de a tömegközlekedés fejlesztése során is jelentős uniós pénzforrásokat vett, vesz igénybe Marosvásárhely. Számokban mit is jelentenek ezek? – Az uniós pályázatokon nyert pénzek jelentős fejlesztési alapok Marosvásárhely számára. Hosszas a pályázatok előkészítése, nagy az átláthatóság és szigorú az elszámolás. Az előző városvezetés négy év alatt 38 millió lejt tudott bevonzani, mi 312 millió lejt hívtunk le az elmúlt négy évben. Jelenleg 55 projektünk van leadva iskolajavításra, tanfelszerelés és bútorzat beszerzésre, de az úthálózat korszerűsítésre, hőszigetelésekre is, minden téren, ahol lehetett. Például

május 31-én fogjuk megnyitni a Cserealja parkot, amely egy hétmillió lejes beruházás, és ott 70 százalékos az uniós támogatás.