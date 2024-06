Soós Zoltán: a város sorsát már megfordítottuk, most meg kell tartanunk az irányt

Az elmúlt három és fél évben Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán azon dolgozott, hogy kimozdítsa a várost a régi rendszer árnyékából. Ez sikerült, a város most már a fejlődés útján halad, de az elöljáró figyelmeztet arra, hogy a múlt visszatérése nagy veszélyt jelent. Az elért eredmények megőrzése és a további fejlődés érdekében Soós Zoltán folytatni kívánja a munkát.

Míg Florea idejében 81 lejt költöttek egy évben egy főre lebontva az EU-s alapokból, ez nálunk 2023-ban 2135 lejre nőtt. A számok is mutatják, a különbség a városfejlesztésben is meglátszik: megújultak az oktatási intézmények, a tömegközlekedés, az infrastruktúra, számos játszótér, buszmegállók és zöldövezetek. Voltak nehézségek, olyan kihívások, amelyeket nem láttunk előre és amelyek megoldására sok energiát, időt és erőforrást fel kellett használnunk, ezek miatt lasabban haladtunk.

Soós Zoltán: Folytatni fogom a munkát, befejezem, amit elkezdtem. Így semmi nem vész el abból sem, amit eddig megvalósítottunk. Jelenleg 55 projektünk van folyamatban, köztük több nagy beruházás is: parkolóházak, saját terelőút, bekötőutak, ezeket mind sikerre kell vinnünk.

Otthonos, élhető, modern és civilizált városban éljünk együtt.

– Nyolcan mérkőznek meg a polgármesteri székért, kitől tart a leginkább?

Soós Zoltán: A legsötétebb forgatókönyv az lenne, ha Florea visszatérne. Tőle semmi jót nem várhat Marosvásárhely. Nem lenne szerencsés, ha bármilyen más adminisztráció venné át a projektjeinket. Most tényleg lenne veszítenivalója a városnak, nem úgy, mint ahogy Florea után, aki most is félretájékoztatással kampányol és azt állítja, hogy az ő projektjei hullottak az ölünkbe. Nekünk ő nem hagyott mást örökségül, csak legfeljebb káoszt, rossz munkamorált és kiábrándult embereket.