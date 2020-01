Sokszor segítettek a bajba jutottakon a hegyimentők

• Fotó: Hargita Megye Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálat

Folyamatosan dolgoztak a hegyimentők szombaton, de vasárnap is volt eset, ahová riasztották őket – tájékoztatta portálunkat Fekete Örs, a Hargita Megye Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálat vezetője. A legsúlyosabb esetek között egy szombatit említett: a gyimesi sípályán törte el a combcsontját egy ötéves kisgyerek, akit ők adtak át a mentősöknek. A Madarasi Hargitán több baleset is történt ugyanazon a napon: egy lábtöréses és egy gerinccsigolya-sérüléses esetnél is szükség volt a szakemberek beavatkozására. Hargitafürdőn ugyanakkor egy kiskorúnak segítettek, akinek a csuklója sérült meg. Egy idős személy a lábán szenvedett sérüléseket Gyergyószentmiklós közelében, a Szent Anna-kápolnánál, akit végül a hegyimentők szállítok be a városba.

Fekete érdekességként megjegyezte, hogy Székelyudvarhely határába is riasztották őket szombaton, ahol egy siklóernyős ért szerencsétlenül földet. Noha az említett személy ernyőjével egy fa tetejére esett, végül nem szenvedett komolyabb sérüléseket, barátai is tudtak segíteni neki, így a szakképzett hegyimentők beavatkozására már nem volt szükség.

Vasárnap egy motorosszán borult fel a Madarasi Hargitán, de szerencsére csak anyagi kár keletkezett.

Fekete Örs rámutatott,

a legtöbb riasztás síközpontokból érkezett hozzájuk.

Éppen ezért arra kér mindenkit, hogy lehetőleg olyan helyszínt válasszon a sízéshez, ahol van hegyimentő szolgálat is, hiszen így lényegesen rövidebb idő alatt a helyszínre siethetnek a szakemberek. Mindemellett arra kér mindenkit, hogy a lehető legbiztonságosabb módon hódoljon a téli sportnak. Bár nem kötelező a sisak használata, mégis sokat segíthet egy síbaleset esetén – magyarázta a hegyimentők vezetője. Hozzátette, mindemellett fontos a megfelelő felszerelés, a réteges öltözködés és az, hogy figyeljenek egymásra a sízők. A legtöbb baleset ugyanis két síző összeütközése miatt történik.