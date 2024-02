Sokba fog kerülni, mégis fontosnak tartják a gáz bevezetését Gyergyóalfaluban

Közel 1300 család jelezte az előzetes felmérés során, hogy igényelné a gáz bevezetését háztartásába Gyergyóalfaluban és Borzonton. Ugyanakkor az itt zajló és kilátásban lévő beruházások ellátása szempontjából is fontosnak tartják a hálózat kiépítését.

17 millió lejjel finanszírozza a kormány Gyergyóalfalu községben a gázhálózat kiépítését. Most történik a közbeszerzés kiírása a műszaki tervek elkészítésére és a kivitelezésre, majd a szolgáltató céggel is szerződést kell kötniük, hogy elinduljon az újabb fontos közműfejlesztés – ismerteti a lépéseket Gáll Szabolcs polgármester.

de így is belevágnak, igyekeznek előteremteni a különbözethez szükséges önrészt.

Ha valamivel drágább is lesz így a fűtés, mint fával, de sokkal kényelmesebb ennek használata, nem kell fát beszerezni, felvágni, behordani. Nem mellesleg a projekt tartalmazza a rácsatlakozások költségeit is. Így aki ennek keretében kihasználja a lehetőséget, akár 6000 lejt takaríthat meg azokhoz képest, akik később döntenének úgy, hogy mégis rácsatlakoznának a hálózatra. Gáll Szabolcs úgy gondolja, hogy az előzetes felmérésben igényét jelző 1200–1300 háztartáson kívül mások is kérni fogják ezt, főleg ahol a gázvezetékek elhaladnak.

Az ipari fejlesztések szempontjából is fontos

Amint a polgármester kifejtette, vannak, akik úgy vélik, hogy erre nem lenne szükség, hiszen a földgáz használata kezd teret veszíteni a zöld energiával szemben – de ettől még most mindenképpen hasznos lenne. Lehet, hogy 20–30 év múlva már minden háztartásban átállnak valamilyen más zöld energia felhasználására a házak fűtésére, de ez még messze van,