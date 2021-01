Sokan visszatértek Csíksomlyóra, a közeli szomszédok nem fogadták kitörő örömmel a tűzkárosultakat

Sógor Enikő. Nem engedik el a bajbajutottak kezét, viszont a döntéseikbe nem tudnak beleszólni • Fotó: Veres Nándor

Közelebb már panaszáradat

Három, a telephelyhez közel lakó hölgy is egyértelműen tudatta: nem szeretnék, ha újból a szomszédban lakna a nagyszámú roma közösség.

Harminc év alatt semmi nem történt ebben a kérdésben. Megannyi kérést tettünk le a polgármesteri hivatalnál az elmúlt években, hogy intézkedjenek, mert nem lehet együtt élni velük. Előrelépés szinte soha, válasz is ritkán érkezett

– közölte felháborodva az egyik idősebb hölgy, akinél többször is kopogtatott már a rendőrség, hogy a közösségből néhányan az ő lakcímére jelentkeztek be és igényeltek személyi igazolványt. Születésekor – hatvan évvel ezelőtt – csupán három család élt ott, meglátása szerint most is csak ennyit kellene engedélyezni, hogy békés legyen az együttélés. A hölgyek azért nem vállalták nevüket, mert félnek, hogy őszinteségük miatt rajtuk állnak majd bosszút a Somlyó utca 33. szám lakói.

A szomszédok kerítésén szárítják a ruháikat és szőnyegeiket, ha rájuk szólunk, megfenyegetnek. Betörtek hozzánk, a kamrából sok mindent elloptak. A vendégeink autójából az akkumulátort lopták ki éjjel, más autóról a rendszámtáblákat szerelték le. Termeszteni se tudunk semmit, mert azt is ellopják. Megszámlálhatatlan fejfájást okoztak nekünk

– fejezte ki panaszát egy másik szomszéd, aki szerint mindennapos, hogy éjszaka hangosan zenélnek vagy vitatkoznak a telepen. Bár megértették, hogy Korodi Attila városvezető ígérete szerint ideiglenes elhelyezésről van,

ők leginkább attól tartanak, hogy ismét illegálisan fognak házakat emelni a romák.

„Harmincöt év alatt ilyen csendes másfél hetünk nem volt, mint most. Keveset tartott” – sóhajtott fel az egyik panaszos.