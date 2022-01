Sokan segítenének: adományokat gyűjtenek a Petrikó családnak

A Székelyhon cikke nyomán többen adományokat kezdtek gyűjteni a csíkszeredai Petrikó család megsegítésére, például a Csíki Anyák Egyesülete, valamint a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládokért is felkarolta ügyüket. Előbbi szervezet szerdán 10–12 óra között várja még a felajánlásokat a Müller László utca 3/C alatti székházában.

Remény egy jobb életre. Örülnek az adományoknak • Fotó: Veres Nándor

Ugyanakkor iskolatáskákra, tanszerekre is szükségük volna a gyermekeinek. Két kisfiúk van, az egyik 6, a másik 10 éves, továbbá négy leánygyermek, akik velük laknak 12, 5, 4 évesek, a legkisebb májusban lesz kétéves. A nagyobb leány 14 éves, aki a nagyszülőknél nevelkedik.

hasznát vennék még további pokrócoknak, meleg takaróknak, függönyöknek és szőnyegeknek. Továbbá edényeknek, serpenyőknek, amiben tudnának főzni, illetve mosakodásra, mosásra alkalmas tekenőnek, tálnak is örülnének.

Ottjártunkkor láthattuk, hogy többek között matracokat és ágykereteket, paplanokat és pokrócokat, valamint tartós élelmiszereket és édességeket is kaptak. Karácson Emőke, az édesanya elmondta, az utóbbi napokban jártak hozzájuk néhányan, volt, aki rámutatott arra, hogy nem jó a jelenlegi dobkályhájuk, és ígéretet kaptak egy főzőkályhára.

Újra meglátogattuk a csíkszeredai Petrikó József népes családját a Baromtér utcában, a kamionparkoló mellett lévő, régi vasúti épületben. Mint írtuk , a családfő hat gyermekével és élettársával korábbi albérletét volt kénytelen elhagyni, így költöztek be a vasúti sínek közvetlen közelében lévő, leromlott állapotú épületbe, ahol sem víz-, sem villanyszolgáltatás nincsen.

A Csíki Anyák Egyesülete is gyűjtést indított a sokgyermekes család megsegítésére, a közösségi oldalukon számos édesanya jelezte, hogy szívesen adományoznának meleg ruházatot, takarókat, cipőket a családnak. Akadtak, akik tűzifát, kicsi gyermekágyat, élelmiszereket, illetve pénzt ajánlottak fel. Tiboldi Bea, az egyesület elnöke elmondta,

Hasonlóan a Csíki Anyák Egyesületéhez, a nagycsaládokért létrehozott helyi szervezetet sem hagyta hidegen a Petrikó család története. Dánél Sándor, a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládokért elnöke is ellátogatott a helyszínre, hogy átadja a Németországból kapott tartós élelmiszereket, édességeket, valamint tisztálkodási szereket tartalmazó csomagot a családnak. Mint mesélte, azt tapasztalta, hogy nem biztonságos és főzésre nem éppen alkalmas a dobkályha, ezért szükség volna más fatüzelésű kályhára, akár kettőre is, mert több helyiség is van az épületben, amit ki tudnának használni.