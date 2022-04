Sokan befektetésként „csapnak le” az ingatlanokra

Lapunk egyik olvasója egy közösségi oldalon közzétett hirdetés nyomán 3 nappal később már túl is adott a háromszobás, központi fekvésű tömbházlakásán – 94 ezer euróért, azaz 465 ezer lejért (mindezt a hivatalos árfolyamon számolva, ami nyilván kissé eltér a valós átváltási összegtől). Egy másik megkérdezett a kétszobás, földszinti, északi fekvésű tömbházlakását 60 ezer euróért bocsátotta árúba, alkudozás nélkül a kért összeget két hétre rá ki is fizette az új tulajdonos – bérbeadási szándékkal.

Ennek lehetséges okaiként a világjárványt és az éppen zajló orosz-ukrán katonai konfliktust említette meg, hiszen meglátása szerint beláthatatlan, hogy holnap, holnapután mi vár ránk. „Ennek ellenére még mindig van vásárlás, az értékesítési piac tehát nincs megtorpanva. Az infláció veszélye ott van a levegőben, vagyis az, hogy a pénzt nem szabad otthon tartani, mert el fog értéktelenedni” – tudatta. Hogy mennyire gyorsan tudják értékesíteni a lakásokat, az ügyvezető példaként egy minap meghirdetett, kétszobás tömbházlakást említett, amelyet öt munkanap alatt el is tudtak adni. Ellenben van olyan ingatlan is az ügynökségnél, amelyet három éve hirdetnek.

– világosított fel. Elmondása szerint jelenleg a csíkszeredai ingatlanok reális értékét nézve 1000–1100 euró között van a négyzetméter értéke, ezen az áron el is kelnek a lakások. Megjegyezte, nem „koptak ki” és továbbra is sokat számítanak az olyan tényezők, mint például a földszint vagy a negyedik emelet, amelyek indulásból 10–15 százalékkal olcsóbbak a többi tömbházlakáshoz képest. A Well ingatlanügynökség ajánlatai 980 ingatlanból tevődnek össze az ország 25 városában, ebből a csíkszeredai katalógus 95 ajánlatot tartalmaz, amelybe többek között területek, kereskedelmi felületek és vásárlási igények is beletartoznak. „A hargitai megyeszékhelyen nagyon keresett ingatlanokból – garzonokból, illetve kétszobás lakásokból – kevés van ezek között. Itt még mindig jócskán meghaladja a kereslet a kínálatot” – közölte.

Szabó Lehel szerint 2022-ben egy hétéves ciklus kezdődik el, amikor az ingatlanáraknak csökkenniük kell. „Idén biztos véget fog érni az emelkedő tendencia. Minden jel arra mutat, hogy év vége fele már érezhető lesz a csökkenés. Aki vásárolni szeretne, az egyelőre várjon, aki pedig értékesíteni szeretne, az minél hamarabb tegye meg, mert később kevesebb lesz az értéke az ingatlannak és vissza fog esni a vásárlóerő is. Mindez globális szinten történik, nem csak helyi szinten” – összegezte a tanácsokat a szakember.