Sokan bárhová elutaznának, csak mehessenek végre

A hazai lakosság nagy része türelmetlenül várja, hogy újra utazhasson, a legtöbben pedig a stressz által felgyülemlett feszültség feloldása érdekében tennének így. A témában végzett kutatás szerint a többség külföldi országokban pihenne. Ezt az általunk megkérdezett helyi szakember is megerősítette, kiemelve, hogy az úti cél kiválasztásának módja is megváltozott a járvány hatására.

A többség repülővel, külföldre utazna. A reptereken a várótermekben csak minden második vagy harmadik széken lehet ülni • Fotó: Facebook/Consiliul Judetean Bihor

A legtöbben (49 százalék) kikapcsolódás céljából, az elmúlt időszakban felgyülemlett stressz miatt utaznának, 28 százalék a kedvező utazási ajánlatok miatt kelne útra, 26 százalék a frusztráltság hatására, mivel tavaly sem utazhattak, 22 százalék pedig külföldön élő szüleit látogatná meg (egyeseknek több indoka is van, ezért haladja meg az összérték a száz százalékot). A kutatásból az is kiderül, hogy

Népszerű úti cél Dominika is, ahová egyetlen teszt sem szükséges, illetve a Maldív-szigetek, Zanzibár, a Zöld-foki-szigetek és a Madeira-szigetek is

Ezért népszerű Egyiptom is, mert a beutazáshoz szükséges ugyan egy negatív koronavírusteszt, de visszafelé nincs karantén. Egy teszt még elfogadott, de ha több is kell, azt már nem szeretik.

A kutatásban ismertetett eredményeket László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Klaszter elnöke is megerősítette, kiemelve, hogy Székelyföldön is hasonló a helyzet: sokan szeretnének utazni, a legtöbben külföldre. Példaként kiemelte, hogy

Változásokat tapasztalhatnak

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a turistáknak fel kell készülniük arra, hogy sok változás történt a járvány hatására. Például

a repülőgépeken is kötelező a maszkviselés, a reptereken a várótermekben csak minden második-harmadik széken lehet ülni, a transzferbuszoknak csak felét töltik meg, és a célországokban is sok a változás, illetve be is tartják ezeket.

Egyiptomban például a svédasztal is érintésmentes, azaz ugyanúgy ki vannak helyezve az ételek, de van egy egyméteres, a legtöbb esetben üvegfallal elválasztott távolság a vendég és az asztal között, és egy pincér vagy szakács helyezi a tányérra azokat az ételeket, amelyeket kérünk.