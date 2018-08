Sokan álltak a vöröskeresztesek ügye mellé

Segíts, hogy segíthessünk! – ezzel a mottóval indított adománygyűjtést július elején a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, most pedig arról számolt be közleményben a szervezet, hogy lezárták az akciót. Az elsődleges célok teljesítéséhez szinte teljes egészében összegyűlt a pénz.

Az EMI-táborban már a felújított sátorban látták el a hozzájuk fordulókat az elsősegélynyújtók • Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

A norvég társszervezettől kapott mentőautó forgalomba íratása, a kiszállásokkor használt sátor ponyvájának cseréje, illetve speciális ruházat megvásárlása céljával indította el adománygyűjtési kampányát a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt. Július folyamán többször számoltunk be olyan eseményekről, magánkezdeményezésekről, cégektől érkező felajánlásokról, amelyek mind az említett célok elérését segítették.

Közel 6000 lej gyűlt

„Eredményesen zárult az adománygyűjtő akció, melynek nagyon sok program volt a része. Kiemelnénk a gokartos eseményünket, a Contact kávéház által szervezett Vöröskereszt-napot, a Gyergyói Kultúrfeszten való részvételt, a Bara Istvánnal való tornászást, a piros szalvétás kávézási lehetőséget az OneSes-ben, a YourLivingRoomban és a Centrál Kávéházban” – írja szerkesztőségünkbe juttatott közleményében a szervezet. Ebben hozzáteszik, az általuk bonyolított gyűjtési alkalmak mellett még nagyon sok program zajlott „külső kezdeményezésre”. Mindet összesítve,

az egy hónap alatt 5822 lej gyűlt a gyergyói Vöröskereszt javára.

„Az összeg egyre közelebb van a kitűzött elsődleges célok eléréséhez, amikre 6400 lejes keretet számoltunk össze” – közlik a vöröskeresztesek.

Megvalósítások folyamatban

Időközben megvásárolták a sátorponyvát, így az EMI-táborban már új tető alatt látták el a hozzájuk fordulókat. Közleményükben részletezik, hogy a ponyva többe került, mint amire számítottak: 1600 lejjel számoltak, végül 2200 lejt fizettek érte.

Még nem tudják pontosan, hogy mennyibe fog kerülni a mentő forgalomba íratása, aminek folyamatát egyébként már elindították.

Mint írják, a procedúra kifutása késő őszre várható, összköltsége is akkor lesz ismert. Ha ezek után marad még az adományokból, speciális mellényeket vásárolnak a csapatnak – tudatják.

Hálásak a támogatásokért

„Nagy örömmel tölti el az egész csapatot az akció sikere, szívből köszönjük minden adakozónak a segítségét.

Kívánjuk mindenkinek, hogy az élet sokszorosan adja vissza azt az adományt, amivel minket segítettek

– fogalmaznak a közleményben. Arról is beszámolnak, hogy bár szervezetük lezárta az adománygyűjtést, vannak támogatók, akik továbbra is a Vöröskereszt javára szerveznek jótékonysági programokat. Ezekért is hálásak az önkéntesek, hisz, mint írják,

most már másodlagos céljaik kerültek előtérbe, és ezek is arra szolgálnak, hogy minél jobban tudják végezni tevékenységüket.