Sok vidéki iskolában a tanároknak kell kiszűrniük a beteg diákokat

A legtöbb óvodában eddig is kötelező volt a reggeli torokvizsgálat

A városi tanintézményekben legalább egy asszisztensnő teljesít szolgálatot, a legtöbb városi iskolának rendelője és orvosa is van, bár sokszor „osztozkodik” rajtuk több iskola. A városi óvodákban gyakran szakképzett egészségügyi személyzet látja el a reggeli járványügyi szűréseket. Ez a koronavírus-járvány előtt is így volt, a legkisebbek minden reggel megmutatták a torkukat a fehér köpenyes asszisztensnek, aki gyulladt torok esetén nem engedte be az intézménybe a gyerekeket – sok szülő bosszúságára. A járvány kitörése óta azonban még szigorúbban veszik az ellenőrzést, szortyogó gyereknek tilos óvodába vagy iskolába mennie, a legtöbb szülő be is tartja az elvárásokat.

A városi iskolákban nem égető az orvosi személyzethiány, de sok esetben egy orvos több iskolában teljesít szolgálatot. A csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban jelenleg 673 diák tanul 24 osztályban, és van orvosa és asszisztense is az iskolának, bár az előbbi két tanintézményt lát el – tudtuk meg Varga László iskolaigazgatótól.

Jól állunk egészségügyi személyzet terén, az asszisztensnő csak a mi iskolánkban dolgozik, az orvosnő hetente három nap nálunk, két nap más intézményben van. A rendelő két iskolát szolgál ki, rajtunk kívül a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumot is, de két asszisztensnő van, így az egyik csak a mi iskolánkban dolgozik. Ő az, aki minden reggel végigmegy az osztályokon, és kilenc óráig jelentjük a tanfelügyelőségnek a naprakész helyzetet, a hiányzókat, illetve egyéb gondokat, ha vannak

– tájékoztatott a főgimnázium igazgatója.