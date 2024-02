Sok vasat tart a tűzben a kökösi önkormányzat, több beruházás is folyamatban van

Kökös madártávlatból. Számos elkezdett beruházás végére tennének pontot itt is

Ha minden jól megy, a megnyert pályázati összegekből több jelentős beruházás is megvalósul az idei évben Kökösön, de mint minden elöljárónak, Tăraș Silviu polgármesternek is az a legfőbb stresszforrás, amikor tőle független tényezőktől függ a haladás. Viszont a sok projekt közül valamelyiket mindig előrébb lehet mozdítani, ha csak egy lépéssel is.

Az előző években megkezdett beruházások közül már a végéhez közelednek a szennyvízvezeték-rendszer kiépítésével a községközpontban és a hozzátartozó Bácsteleken. Kökösben már 2022-ben, a hozzá tartozó faluban pedig tavaly fejezték be ezt a munkálatot,

már csak az van hátra, hogy Bácsteleken a szivattyúházakat csatlakoztassák a villanyhálózatra, ami után az egész rendszert átadják a szolgáltatónak, az Aquacov Közösségfejlesztő Egyesületnek.

Ezután lesz esedékes a vezeték lefektetése miatt feltúrt mellékutcák aszfaltozása, illetve a főutcákon az újraaszfaltozás. A minisztérium figyelmeztette az önkormányzatot, hogy év végén lezárják a vidékfejlesztési programot – amiből Kökös is megnyerte erre a munkálatra a 21 millió lejt – így

sürgőssé vált a szivattyúházak átadása és az utak eredeti állapotba való visszaállítása is.

Meg kell győzni tehát az Electrica áramszolgáltatót, hogy a csatornarendszer működéséhez szükséges engedélyeket gyorsított eljárással adja meg, majd az aszfaltozásra a közbeszerzés is legalább két hónapot tart, így legkorábban nyáron várható a munka elkezdése. „Az embereknek azonban a csatornázás volt és most is az az elsőrendű, mert egyre több vizet fogyasztunk, hamar megtelnek a pöcegödrök, drága a szippantás” – nyomatékosította a polgármester.

A kökösi mellékutcák aszfaltozására alá van írva a finanszírozási szerződés, de az Anghel Saligny-program keretéből csak azoknak az utcáknak az aszfaltozására adnak pénzt, ahol már le van fektetve a szennyvízvezeték – ennek a hiánya miatt maradt ki Bácstelek.

Márciusban kezdik a kijelölt mellékutcák burkolását, két hónapja van a kivitelezőnek a munkálat befejezésére. Ugyancsak az Anghel Saligny-programból egy Dobollóval közös pályázattal pénzt nyert a község a földgáz bevezetésére is. Ez hosszú kifutású program, de

az első gondot az okozza, hogy 78 millió lejt igényeltek és csak 18 milliót kaptak, így még ki kell találni, hogy hol és mit valósítanak meg ebből: nyilván csak egy szakaszra elég a pénz.

Mikor annak a helye megvan, akkor elkészíttetik a megvalósíthatósági tanulmányt is.

Az idei év céljai között szerepel a bácsteleki kultúrotthon és óvoda megerősítése is a földrengések által veszélyeztetett épületek megerősítésére szolgáló kormányprogram keretéből, pontosabban 9 millió lejből.

„Ha ezt is megcsináljuk, akkor nem lesz felújítatlan középület a helységben, a saját hivatalunkon kívül” – mondta az elöljáró. Ami azt illeti, rá is férne a polgármesteri hivatalra (amelyben a kultúrotthon is helyet kapott) a felújítás, de eddig más intézmény állapota volt az elsőrendű az önkormányzatnak.

A kökösi polgármesteri hivatal épülete Fotó: Tuchiluș Alex

Az említettek mellett, mint korábban is írtuk, a polgármesteri hivatal a bácsteleki iskola felújítására, a Kökös központjában levő tömbház szigetelésére, felújítására és a község okoseszközökkel (pl. videokamerákkal, okospaddal, drónnal) való felszerelésére, illetve buszmegállók építésére is finanszírozást nyert az Országos Helyreállítási Program (PNRR) keretéből, ezeket is idén kell kivitelezni.

Az iskolafelújítás, okospadok, buszmegállók, tömbházszigetelés, óvódamegerősítés, gázbevezetés mellett a közvilágítás felújítása is napirenden van, erre szintén megnyert pályázata van a községnek.