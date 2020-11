Sok meglepetés került idén is az „ajándékot termő fa” alá

Idén is megszervezte a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt az Ajándékot termő fa akciót. A vírushelyzet következtében megváltozott körülmények miatt egy helyett négy gyűjtőpontban várták szombaton az adakozók bekapcsolódását, hogy új vagy újszerű állapotban lévő játékokkal, tanszerekkel és tisztálkodási eszközzel szebbé tegyék a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeinek a karácsonyát.

Már állítják össze a csomagokat a rászorulóknak • Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

„Az adományozók most sem hagytak magunkra, és ha kicsit lassabb tempóban is, de érkeztek az adományok, amiket a nap folyamán a kollégáim már fertőtlenítettek, és állítják is össze a csomagokat” – mondta Ferenczi Lilla szervező.

20–25 fős csapat dolgozott szombaton Gyergyószentmiklóson a négy gyűjtőponton, emellett a székhelyen is folyt a munka. A szervezők elmondták, a gyergyószentmiklósi és a környék településeinek önkormányzataival vették fel a kapcsolatot, és a szociális irodák közölték a hátrányos helyzetű személyek listáját, akik között szétosztják a csomagokat.

Eredetileg a program indításakor évekkel ezelőtt »Játékot termő fa« volt a kezdeményezés neve, de láttuk, hogy egyre nagyobb igény mutatkozott a tanszerekre és tisztálkodási eszközökre is, ezért kibővítettük. Köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket az idei akciókban is, hogy karácsony közeledtével több szociálisan hátrányos helyzetű gyereknek tegyük szebbé az ünnepét

– hangsúlyozták a szervezők.