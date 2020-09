Sok diák maradhat bentlakási hely nélkül a járványhelyzet korlátozásai miatt

Szülőket és diákokat egyaránt érinti a kollégiumi elhelyezés problémája. Nagyon sok a kérdés, és kevés a megnyugtató válasz • Fotó: Pinti Attila

80 fiúnak és 80 lánynak tudtak helyet biztosítani, és az érdeklődők többségének jóvá is hagyták a kérelmét, ám aki ezután szeretne kollégiumi szobát igényelni, már nem fog találni.

A csíkszeredai Kós Károly Építőipari Szakközépiskola bentlakása a saját tanulói mellett a szomszédságában lévő másik két szakközépiskola, a Venczel József és a Kájoni János diákjainak is szálláslehetőséget nyújt. Két kollégiumi épületük van,

Hargita megyében 19 iskola rendelkezik bentlakással Demeter Levente főtanfelügyelő szerint, ezek közül többen is jelezték feléjük, hogy

Forgatókönyvként az is megfordult a fejünkben, hogy rokonokhoz kérezkedne be lányunk egy ideig, vagy lakást bérelnénk számára.

Ettől eltekintve néhány oktatási intézményben már beteltek a helyek, máshol még várnak a helyzet tisztázására, de az már most látszik, hogy

a diákok bentlakásokba való elosztása is nehézkessé vált, főleg úgy, hogy a járványhelyzet miatt kevesebb tanulót fogadhatnak.

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium kollégiuma eddig 140 férőhellyel működött, az idei tanévtől azonban ők is kevesebb helyet tudnak biztosítani a diákok számára – tudtuk meg Tamás Levente igazgatótól. Mint mondta, az ajánlásoknak megfelelően, a távolságtartási szabályok tiszteletben tartásával rendezték át a bútorzatot a szobákban, biztosítva az egyméteres távolságot az ágyak között. „Valamivel kevesebb ezáltal a kapacitás, és a helyek mind be is teltek, ugyanis még a július közepi beiratkozáskor megtörtént a kérések elbírálása. Azóta nagyon sokan érdeklődtek, de nem tudtuk az igényeket kiszolgálni.

Arra törekedtünk, hogy a saját diákjainkat mind elszállásoljuk, és fogadtunk tanulókat más oktatási intézményekből is, de tovább nem tudjuk emelni a férőhelyek számát. Az látszik, hogy jóval magasabb az igénylők száma, mint ahány helyet biztosítani tudunk

– részletezte az igazgató. Hozzátette: az a javaslat, hogy csak két diák legyen egy bentlakási szobában, kivitelezhetetlen lenne, mivel abban az esetben nagyon le kellene csökkenteni a helyek számát. Meglátása szerint

az sem megoldás, hogy sok diák ingázzon, hiszen a tömegközlekedési eszközökön is magas a fertőzésveszély.

Zárásként arra is kitért, hogy a 130 tanulóval működő kollégiumban az előírások teljesítése így is óriási többletmunkával fog járni, amit a jelenlegi személyzettel lehetetlen teljesíteni.

A kollégium és a gimnázium esetében is kisegítő személyzetre volna szükség, hogy a járványügyi helyzet kihívásaira megnyugtató megoldásokkal tudjanak válaszolni.

Betartják a törvényt: tesztelnek

A szintén csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban (MÁTK) ebben a tanévben legtöbb 72 diákot (ebből új kollégista 20 fő) tudnak elszállásolni a működtető FK Csíkszereda weboldalán közzétett adatok szerint. Az intézmény egyik feltétele a 14 naponta csoportosan elvégzett, kötelező RT-PCR- teszt (orr- és garatváladékból egyaránt), ennek hiányában nem lehet belépni a MÁTK udvarába. Az első tesztelést várhatóan szerdán tartják a kollégiumnál. A teszteket a MÁTK működtetője végezteti és ezek költségét a páratlan tesztek esetében (első, 3., 5., stb. alkalom) a kollégista, a páros tesztek esetében (második, 4., 6., stb. alkalom) a MÁTK működtetője fedezi. Jelentkezni hétfő éjfélig lehet, bővebb információk az fkcsikszereda.ro oldalon találhatók.

Eltérő helyzetek

Hargita megye más térségeiben is problémát okoz a járványhelyzet, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium esetében például több tényező is közrejátszik a bentlakási helyek számának csökkenésében. Laczkó György igazgató elmondása szerint a járványügyi korlátozások mellett az is gondot jelent, hogy

elkezdték felújítani a kisebb épületüket, amelybe az 1-8. osztályosok jártak, ezért őket át kellett helyezni, tehát a bentlakásban fognak működni az elemi osztályok.

Ezáltal tovább csökkent a rendelkezésre álló helyek száma. „Nagy gond van nálunk, más iskolákból senkit sem tudunk fogadni, és még a saját diákjaink közül sem biztos, hogy mindenkit el tudunk szállásolni.

Eddig 130-140 diákot fogadtunk, most azonban csak mintegy 100-at tudunk, de még nem véglegesítettük a számot

– mutatott rá az igazgató. Arra is kitért, hogy ők is azt a megoldást választották, hogy az ágyakat egyméteres távolságra helyezik el egymástól, azt viszont még nem tudni, hogy mikor kezdődik el az iratkozás a bentlakásba.

Gyergyószentmiklóson már jobb a helyzet, a Salamon Ernő Gimnáziumban minden igénylőnek tudtak bentlakási szobát biztosítani Lakatos Mihály igazgató szerint. Mint kifejtette, eddig hatágyasok voltak a szobák, miután azonban átrendezték ezeket úgy, hogy biztosítva legyen közöttük az egyméteres távolság, már csak öt fért el. Ezért

azokat a diákokat, akiknek így nem maradt hely a bentlakási szobákban, a vendégszobákban fogják elszállásolni.

„Eddig úgy néz ki, hogy mintegy 65 bentlakónk lesz, de még mindig van három vendégszobánk, ahol szükség esetén tudunk diákokat fogadni. Az elsődleges cél az volt, hogy a saját diákjainknak helyet biztosítsunk, de más iskolákból is fogunk kollégistákat” – emelte ki Lakatos.