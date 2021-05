Sok buktató akadályozta a csíkszéki útfelújítást

A sokat késett útfelújítás nemsokára ismét folytatódik • Fotó: Veres Nándor

A Szépvíztől Göröcsfalváig vezető, 4 kilométer hosszúságú, illetve a községhez tartozó Csíkszentmiklóst Csíkborzsovával összekötő 1 kilométeres útszakaszok felújítására még 2017-ben írtak alá szerződést egy kolozsvári céggel. Ezt viszont két év után azért kellett felbontani, mert nem tisztázott okokból csak a munkálat 15 százaléka készült el, egy-egy útszakasz részleges alapozásával.

A szerződésbontás után az első per is következett, majd szakértői felmérést, új műszaki tervet kellett készíttetni, egyúttal pedig meghosszabbítani a finanszírozási szerződést a Vidéki Beruházások Ügynökségével (AFIR), amely közel 1 millió euró értékű támogatást biztosított a beruházásra.

Egymást követő bonyodalmak

Tavaly új közbeszerzési eljárást írtak ki, ennek nyomán egy csíkszeredai cég nyert, a második helyezett székelyudvarhelyi vállalkozás pedig óvást nyújtott be, majd perelt is, amelyet megnyert.

Mivel a csíkszeredai cég visszalépett, a székelyudvarhelyiekkel írtak volna alá szerződést, de képviselőjük nem jelent meg az adott időpontban, a dokumentumokat sem küldték el – a magyarázat szerint koronavírus-fertőzés miatt.

Így a licit eredménytelenül zárult, ezért idén ismét kiírták. A két jelentkező közül a második helyezett – ezúttal egy Prahova megyei vállalkozás – óvta meg az eredményt, majd perelt, de veszített, így a nyertesnek hirdetett csíkszeredai ING Service kapja a megbízást.

Ferencz Tibor polgármester szerint

nemsokára, a szerződés aláírása után munkához láthat a kivitelező, és úgy látják, hogy idén a munka legnagyobb részét el tudják végezni, az úttestek elkészülnek.

Mivel az esővíz-elvezető rendszert az úttest alá helyezik, átereszeket is kell beépíteni az útszerkezetbe, illetve mindkét útszakaszon járdák – mintegy 3 kilométeren – és parkolók is készülnek, nem kizárt, hogy jövőre is marad még tennivaló, ezért, ha szükség, a finanszírozási szerződést is hosszabbítani kell.

Az első szerződés óta eltelt időszak, amely az építőipari árak és bérek emelkedését hozta magával, jelentős, 1 millió lej értékű többletköltséget eredményezett az önkormányzat számára, mivel ezt önrészként kell biztosítani. A községvezető azt mondta, a szükséges összeget más források bevonásával, támogatásigényléssel igyekeznek előteremteni.