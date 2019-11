Sok bosszúságot okoz a falvakon áthaladó megyei útra terelt teherforgalom

A fejlődés kényszerű velejárói. Még legalább másfél évig eltart a kellemetlen állapot • Fotó: Hegyi Zsuzsánna

Gyergyóújfalu polgármestere, Egyed József is ezen a véleményen volt. Elmondta, belátja azt, hogy más alternatíva nem létezik a teherforgalom elterelésére, mint az, hogy a községeken haladjanak át a nehézsúlyú gépjárművek, viszont ő is arra ösztönözné a kivitelezőt, hogy minél hamarabb végezze el a munkát Gyergyószentmiklóson. Ugyanakkor hozzátette „rossz tapasztalataink vannak: a megyei útszakasz amúgy is forgalmas volt az újfalvi bánya miatt, a baj ráadásul az, hogy nagy sebességgel közlekednek a kamionok”. Mint kiderült,

Gyergyóalfalu alpolgármestere sem örül a kialakult helyzetnek. Bege László Balázs úgy fogalmazott, jó, hogy elkezdődtek a beruházások, viszont nem felhőtlen az öröm. „Mivel a 13B jelzésű országút halad át Alfalun, a mostani helyzettel megduplázódott a forgalom. Ez sok bosszúságot okoz, főleg a megyei út mentén lakóknak. Már most jelentkeznek az úttesten hibák, amik idővel még jelentősebbek lesznek. Nem tudjuk szó nélkül hagyni, hogy egy település miatt három másik lakói szenvednek” – nehezményezte Bege. Hozzátette, ha már így történt, a lényeg az volna, hogy mihamarabb fejezzék be Gyergyószentmiklóson az útjavítási munkálatokat.

Gyergyócsomafalva bejáratainál fekvőrendőr jelzi, hogy a település vezetői már néhány intézkedést hoztak a forgalom lassítása érdekében. Márton László Szilárd polgármester úgy nyilatkozott, hogy

előzetesen nem értesítették sem a lakókat, sem a település vezetőit, hogy a teherforgalmat a községen átvezető megyei útra terelik, ezért alapvetően nagy felháborodást, ugyanakkor ijedséget is keltett a lakók körében a változás.

„Tudni kell, hogy Csomafalvának 2,5 kilométeres megyei útszakasza van, de mivel a fontos intézmények – iskolák, óvodák, a polgármesteri hivatal és a templom – is az út mellett vannak, nemcsak az útmentén élőket, hanem az egész község lakóját érinti a teherforgalom-elterelési intézkedés. Folyamatos az aggódás, ezért aláírásgyűjtést is kezdeményeztek a lakók. Sebességkorlátozást, fekvőrendőrök kihelyezését és rezgő csíkok felfestését is igényeltük a megyei önkormányzattól. Ez utóbbi kapcsán kiderült, hogy mivel ennek ellenére sem lassítanak a teherautók, rosszabb lett a helyzet, mert a lakók nyugalmát zavarta, és házaik is veszélybe kerültek, így azok felmarása mellett döntöttünk” – sorolta Csomafalva polgármestere.

Mint ismert, a gyergyószentmiklósi teherforgalmi út Halász, Békény, valamint Dózsa György utcára eső részének felújítására a tervezett határidő összesen 19 hónap. Ebből eltelt eddig egy.