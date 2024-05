Sok az új építésű ingatlan, de kevés a lakásvásár Marosvásárhelyen

Ugyanakkor a főtér is drága hely ingatlanok szempontjából, mert ott kevés lakás található, nem is lehet ide többet építeni, tehát aki a belvárosban akar élni, annak meg kell ezt fizetnie. De drágának tekinthető még az Egyesülés negyedben felépült lakónegyed is, „ahol elég jól sikerült tömbházlakások vannak”, fel is ment 90 ezer euróig az áruk, de most már ott sem adják meg ezt az összeget értük – magyarázta Trella-Várhelyi Tamás.

Összehasonlításképpen, Kolozsváron akár 2600 eurót is elkérnek a lakások négyzetméteréért, tehát romániai viszonylatban idén is a kincses városban a legdrágábbak az ingatlanok. Az Európai Unióban azonban Románia az utolsók között szerepel a lakásárak 2010 óta tapasztalt drágulását tekintve.