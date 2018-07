Sok a tévhit az üdülési csekkek körül – íme, egy eligazító

Jelentősen felpörgette az üdülésicsekk-forgalmat, hogy idén a tanügyben dolgozók is kaptak, ám káoszt okoz a megfelelő tájékoztatás hiánya – mondta el szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján László Endre, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara turisztikai alosztályának alelnöke.

Két-három napos belföldi kiruccanásokra is felhasználhatók az üdülési csekkek. Képünk illusztráció • Fotó: Farkas Antal

Az oktatásban dolgozók június–júliusban kapták ki a csekkeket, a többség a nyári vakációban a tengerparton szerette volna értékesíteni, ám azzal szembesültek, hogy a fogadó szálláshelyek már mind foglaltak. Az idegenforgalmi szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a csekkeket nem kell nyáron, és nem kötelező egyszerre felhasználni. Érvényességi idejük egy év, de

az is járható út, ha már most lefoglalnak és kifizetnek egy jövő nyári utazást,

de ősszel vagy télen is érvényesíthetők. Másrészt hegyvidéken is nagyon sok jó ajánlat, turisztikai csomag van a kínálatban, érdemes ezeket is figyelembe venni.

„Tévhit, hogy az üdülési csekket egyszerre, és csak szálláshelyre lehet elkölteni.

Több minivakációt lehet finanszírozni a csekkel, például három-négy napot Szovátán, további három napot Bálványoson.

Nem csak szállásra költhető, hanem egy turisztikai csomag minden eleme fizethető, tehát például az utazás, gyógykezelés, kalandpark, masszázs, strandbelépő, sportrendezvény.

Az a megkötés, hogy legalább 24 órát kell tartson a szolgáltatás,

tehát vendéglőben nem használható, de a turisztikai csomag részeként vásárolt étkeztetésre igen” – részletezte László Endre. A szakember azt ajánlja, hogy a kedvezményezettek keressenek meg egy utazási irodát, amelynek joga van közvetíteni, így jó áron, jó csomagot kaphatnak.

Az állami szféra fel tudja pörgetni az üdülési csekkek forgalmát, a tanügy hatalmas növekedést jelent, az egészségügyben még esetleges, és az önkormányzatok is csak akkor adnak, ha a saját költségvetésük megbírja. A magánszférában sem túl gyakori, holott a munkáltatónak megéri, hiszen kisebb az adóvonzata, mint a fizetések után. Jelenleg országos szinten 21 millió euróra adtak ki üdülési csekket, arra számítanak, hogy ez az érték tovább növekszik.

László Endre szerint a rendszert szabályozó kormányrendelet már kilencéves, de tavalyig érdemben nem sok minden történt, kevés csekk került forgalomba, a belföldi turizmus növekedése nem ettől indult be, ám ez az állami szféra belépésével változhat.

Egyelőre sem a felhasználók, sem az elfogadók nem örülnek, holott ez egy pozitív kezdeményezés.

„A szállásadók azért ódzkodnak, mert egy hét késéssel kapják meg a pénzüket, a felhasználók pedig utána kell nézzenek, hol értékesíthetik. Kovászna megyében például a szálláshelyek 90 százaléka ennek ellenére elfogadja az üdülési csekket” – mutatott rá a kamara alelnöke.