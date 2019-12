Sok a közberuházás, kevés az építő

A Tulipán napközinél tart a felújítás. A többi tanintézetnél is erre várnak • Fotó: Gábos Albin

melynek során hőszigetelik az épület falait, tetőterét és alagsorát, felújítják a fűtés-, a melegvíz- és a villanyhálózatot, korszerű szellőzőrendszert építenek be, illetve napelemeket telepítenek.

Mint az alpolgármester tájékoztatott, többszöri eredménytelen közbeszerzési eljárás után most úgy tűnik, a Nagy Imre Általános Iskola esetében is sikerrel járnak, és nemsokára hasonló munkálatok elvégzésére lehet szerződést aláírni egy céggel. Az Aranyalma napközi felújítására is érkezett ajánlat egy többször ismételt másik licit során, a folyamat azonban még tart.

Megismételt kiírások, nagyobb költség

A többi esetben azonban csak az eredmény nélküli közbeszerzések követik egymást.

A legkevésbé vonzónak a Liviu Rebreanu Általános Iskola felújítása tűnik, melynek érdekében a hetedik ilyen eljárás van folyamatban egy év alatt, a becsült érték azóta 1 millió lejjel nőtt.