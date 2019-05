Sms-ben is küldhet gyors információkat a polgármesteri hivatal – már ha vállalják

Hasznos, közérdekű információk szolgáltatása gyorsan, hatékonyan – ez a lényege annak az sms-ben történő tájékoztatásnak, amelyet több polgármesteri hivatal is bevezetett, illetve készül beüzemelni. Van viszont, ahol ezt a megoldást a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozás (GDPR) miatt nem tartják kivitelezhetőnek.

Gyors információk sms-ben. Van, ahol már működik, máshol adatvédelmi okokból óvatosságra intenek • Fotó: Gábos Albin

Telefonon küldött rövid szöveges üzenetben, ismertebb nevén sms-ben a lakosság gyorsan, azonnal elérhető a polgármesteri hivatalok számára, ha fontos, sürgős és legalább ennyire hasznos információkat kell közölni. Különösen egy váratlan üzemzavar, meghibásodás, útlezárás, bizonyos közszolgáltatások szüneteltetése vagy változása esetén lehet hasznos a közvetlen elérés, de az ilyen hírszolgáltatás felhasználható a közberuházások, különböző útjavítások helyzetéről, kulturális eseményekről való híradásra is. Nyilván az ilyen szolgáltatás nem automatikus, az igénylőnek kérnie kell, hogy részesüljön ebből.

Marosvásárhelyen is készülnek

A már említett okok és lehetőségek indokolták például Aradon is az sms-hírszolgáltatás bevezetését, amelyre

az ezt igénylő polgároknak fel kell iratkozniuk.

A cél a helyieket érintő tudnivalók, váratlan helyzetek, események gyors jelzése, amely nemcsak az áram-, gáz- vagy vízszolgáltatás szüneteltetését, illetve közberuházások, javítások helyzetét hivatott ismertetni, de a közszállításról és a művelődési rendezvényekről is tájékoztat. Az ingyenes szolgáltatásra az igénylők a városháza honlapján található űrlap kitöltésével iratkozhatnak fel, de ezt személyesen is megtehetik.

Marosvásárhelyen hasonló rendszer előkészítése van folyamatban – ismertette kérdésünkre Cosmin Blaga. A polgármesteri hivatal szóvivője szerint jelenleg a szolgáltatás tesztelése történik, már üzeneteket is küldtek, és nemsokára ez mindenki számára elérhetővé válik. Hozzátette, a közlekedésben jelentkező problémákról, fennakadásokról, folyamatban lévő munkálatokról, illetve eseményekről is tervezik tájékoztatni az ezt igénylőket, ugyanakkor egy erre a célra használható mobilalkalmazás is készül.

A szóvivő azt is elmondta, minden igénylőnek jeleznie kell majd, hogy beleegyezik ebbe a szolgáltatásba, ha ezt megtette, elérhetőségét, adatait bevezetik a polgármesteri hivatal e célra használt adatbázisába.

Applikáció értesítéssel

Székelyudvarhelyen nem tartják szerencsés módszernek az sms-ben történő tájékoztatást, Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője szerint a személyes adatok kezelésére vonatkozó igen érzékeny szabályozást könnyen meg lehet sérteni vele.

„A polgármesteri hivatal egyébként tavaly óta az UdvarhelyMa applikációt használja. Ezt bármelyik székelyudvarhelyi lakos letöltheti az okostelefonjára iOS, illetve Android rendszerre. A felület lehetőséget biztosít arra, hogy a városban észlelt rendellenességeket gyakorlatilag azonnal jelezni tudják nekünk fényképpel” – ismertette.

A hivatal az alkalmazás segítségével kap lakossági bejelentéseket

csatornahálózatot, útburkolatot, közterületen elhagyott autókat, zöldövezeteket, megrongált köztéri bútorokat érintő problémákról, de más esetekről is. A bejelentéseket továbbítják a hivatal illetékes osztályaihoz orvoslásra, és a folyamat minden lépéséről értesítést kap a felhasználó.