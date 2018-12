Sípályák: óvintézkedések és működési program évváltáskor

Az iskolai szünidő és az évváltáskor hivatalosan járó szabadnapok miatt a legtöbb Hargita megyei sípályán, illetve Szovátán is zsúfoltság van. Sokan síznek ilyenkor, ám ahhoz, hogy a kikapcsolódás ne váljon kellemetlen élménnyé, szükséges, hogy megfelelő öltözetben és pár alapvető szabályt betartva űzzük a téli sportokat – erről beszélgettünk Kovács Róberttel, a Maros megyei hegyimentők vezetőjével. Ugyanakkor körbejártuk azt is, hogy 2019 első napján hánykor nyitnak a közkedvelt sípályák.

A Hargita és Maros megyei sípályákon kiváló körülmények fogadják a vendégeket. Archív • Fotó: Virginiás Bandó

Szezonnyitás óta a szovátai sípályán – ahol a Maros megyei hegyimentők ügyeletet biztosítanak – naponta több sérülés is volt, de csak enyhébbek: térdficamok, kisebb kéz- és fejsérülések – tudatta Kovács Róbert, hozzátéve, hogy ezek elsősorban azért következnek be, mert vannak olyanok, akik nem a megfelelő felszerelésben jönnek sízni. Sajnálatos módon vannak, akik sisak nélkül csúsznak le, és hiába is szólnak nekik, a figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyják.

A másik gyakori gond, hogy a kikapcsolódni vágyók nem veszik figyelembe, a felszerelések csak akkor védik őket, ha megfelelően használják azokat. Például

ha a síkötések nem a használó testsúlyának megfelelően vannak beállítva, akkor eséskor a síléc nem kapcsolódik le, és kificamítja a viselője térdét.

„Kis odafigyeléssel sok kisebb-nagyobb baleset megelőzhető lenne, és mindenki szép élményekkel távozhatna a pályákról” – hangsúlyozta Kovács Róbert.

Ha az elkövetkező napokban sízni készülünk, jó, ha tudjuk, hogy a Havas Bucsin pályák a téli vakáció ideje alatt, kivéve az évváltást, naponta 10–17 óra között tartanak nyitva. Hétfőn, az év utolsó napján a felvonók 16 óráig működnek, és január elsején 12 órakor indulnak újra.

A szomszédos Bogdán sípályán egy órával korábban küldik szilveszterezni a sízőket, itt december 31-én csak 15 óráig tartanak nyitva. Az év első napján délben indítják be a felvonókat.

Maroshévízen is mindkét pályán nagyon jó körülmények között lehet sízni, január elsején csak a déli óráktól működnek a felvonók.

A Madarasi Hargitán naponta 10–16 óra között fogadják a kikapcsolódni, sportolni vágyókat, pénteken és szombaton esti sízésre is van lehetőség 18–21 óra között. Hétfőn is a megszokott program szerint működnek, vagyis délután négyig, majd január elsején déli 12 órakor nyitnak. A székely síparadicsomnak keresztelt Madarasi Hargitán a Kicsi Súgó, a Nagy Súgó és a Kicsi Mihály pályák üzemelnek. Használni lehet a Nagy Mihály felvonóját is, siklani azonban csak körben, a Csillagösvény–Kicsi Mihály–Nagy Súgó pályaszakaszok érintésével lehet.

A Gyergyócsomafalvi Veresvirág sípályák is nagyüzemi módban működnek, elsején azonban ott is a megszokottnál később indulnak el a felvonók.

A hargitafürdői Miklós és Kossuth pályákon a vakáció minden napján 10–17 óra között működnek a felvonók, évváltáskor rövidebb programmal. A gyerekbarát, kezdő-közepes szintű Piricskei sípálya az év utolsó napján 17.30-kor zár, és másnap csak 13.30-kor nyit.