Simon László barlangimentő kapta az Önzetlenség Díjat

Elismerték Simon László tevékenységét • Fotó: Fekete Örs/Facebook

Hargita Megye Tanácsa Önzetlenség-díjjal tünteti ki azokat, akik tevékenységükkel emberi életek megmentéséhez, biztosításához járulnak hozzá. A díjban eddig többségében önkéntes tűzoltó egyesületek, hegyimentő egyesületek, illetve az ezek keretében tevékenykedő személyek részesültek.

A természetszeretet tanítható, átadható! Ez bizonyítja a 2019-ben kitüntetésre javasolt személy életpályája is. Már egészen fiatalon megfertőzte a gyergyói táj szépsége, a Békás-szoros, a Gyilkostó páratlan varázsa

– hangsúlyozta laudációjában Fekete Örs, a Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálat vezetője az alakulat éves kiértékelőjén.

„Meglepetés volt, nem tudtam róla, valahol a laudáció közepén derült ki számomra, hogy én kell kimenjek a díjért. Úgy érzem, hogy a sokéves önkéntességi munkát ismerik el ezzel, és ezúton is köszönöm” – árulta el Simon László. A díjazott fontosnak tartja, hogy megismertesse az emberekkel a barlangászat szépségeit. A Gyilkostó Adventure Egyesület 2006 óta igyekszik a térség egyetlen turisták által is látogatható barlangját, a Súgó-barlangot megőrizni, minél több embernek megmutatni, a turisztikai sokszínűséget is biztosítva. Az általuk szervezett gyermektáborokkal pedig a gyerekeket bevezetni ebbe a világba, ezáltal akár az utánpótlást is kinevelni.

„A biztonságos turizmus egyik legfontosabb eleme a hegyimentőink munkájának támogatása. Ennek érdekében két hegyimentőbázis építésére tettünk le pályázatot. A Borszéken és Tusnádfürdőn épülő bázisok mellett téli-nyári felszerelést is szeretnénk vásárolni 30 hegyimentőnek” – ismertette Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke a díjátadón.