Siegfried Mureșan: hozzáértő és tettekben is Európa-barát kormány alakítása a cél

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ közös miniszterelnök-jelöltje, Siegfried Mureșan pénteken közölte, célja egy hozzáértő, egységes és „nem csupán szavakban, hanem tettekben is Európa-barát” kormány létrehozása.

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Az európai parlamenti képviselő megköszönte a három párt támogatását, és hangsúlyozta, hogy jelöléséről nyílt és átlátható módon döntöttek a pártok vezető testületei.

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Siegfried Mureșan rámutatott, meggyőződése, hogy a romániaiak modernizációt és reformokat várnak, ezért olyan kormányra van szüksége az országnak, amely a polgárok érdekeit szolgálja, és megbecsüli a tisztességes munkát.

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Kiemelte, tisztában van a legsürgősebb teendőkkel, mivel az Európai Parlament három főtárgyalójának egyikeként részt vett a tagállamok helyreállítási terveinek finanszírozását biztosító uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kidolgozásában.