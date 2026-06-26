Siegfried Mureșan: hozzáértő és tettekben is Európa-barát kormány alakítása a cél

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ közös miniszterelnök-jelöltje, Siegfried Mureșan pénteken közölte, célja egy hozzáértő, egységes és „nem csupán szavakban, hanem tettekben is Európa-barát” kormány létrehozása.
2026. június 26., 13:452026. június 26., 13:45
2026. június 26., 13:452026. június 26., 13:45
Az európai parlamenti képviselő megköszönte a három párt támogatását, és hangsúlyozta, hogy jelöléséről nyílt és átlátható módon döntöttek a pártok vezető testületei.
Siegfried Mureșan rámutatott, meggyőződése, hogy a romániaiak modernizációt és reformokat várnak, ezért olyan kormányra van szüksége az országnak, amely a polgárok érdekeit szolgálja, és megbecsüli a tisztességes munkát.
Kiemelte, tisztában van a legsürgősebb teendőkkel, mivel az Európai Parlament három főtárgyalójának egyikeként részt vett a tagállamok helyreállítási terveinek finanszírozását biztosító uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kidolgozásában.
– fogalmazott.
Siegfried Mureșan emlékeztetett arra is, hogy a miniszterelnök-jelölt nevesítése Románia elnökének hatásköre, ezért most az államfő döntésére várnak.
Nicușor Dan államfő a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőivel készül egyeztetni pénteken a Cotroceni-palotában.
Közel kétmillió lejt kapott Székelyudvarhely, aminek nagy részét a művelődési ház hibásan megtervezett tűzvédelmi rendszerének kijavítására és kialakítására költik. Emellett megvásárolhatják az ifjúsági lakások építéséhez szükséges telket.
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A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.
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