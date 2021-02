Kupecek és „zugfarmok” húznak hasznot a háztáji disznótartás szabályozatlanságából

Újból megpróbálja szabályozni a háztáji sertéstartást a mezőgazdasági minisztérium, amely ezúttal legfeljebb öt disznó tartását engedélyezné saját fogyasztásra. A Maros megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője szerint a szankciók szigorítására is szükség lenne, hogy visszatartó ereje legyen a törvénynek, mert a jelenlegi bírságok nem állítják meg a szabályszegőket, és emiatt virágzik a törvénytelen kereskedelem.

Nem ritka az eladásra nevelt, fülszám nélküli disznó a háztáji gazdaságok egy részében. Változtatna ezen a szaktárca • Fotó: Erdély Bálint Előd

A mezőgazdasági minisztérium rendelettervezete szerint legfeljebb öt sertést tarthatnának a gazdák a háztáji gazdaságokban, ennél több disznó esetén valamilyen vállalkozást kellene indítsanak és kötelezően be kellene tartsanak bizonyos állategészségügyi előírásokat.

A tervezet megjelenését követő reakciók miatt a mezőgazdasági tárca vezetője, Adrian Oros a központi sajtóban tett nyilatkozataiban rámutatott, a tervezett intézkedés a háztáji disznótartó gazdaságok 98 százaléka esetében semmilyen változást nem hozna, csupán a fennmaradó két százalék esetében, ahol ötnél több sertést tartanak. Sőt, az új szabályozás védené a családi fogyasztásra szánt sertéseket tenyésztő háztáji gazdaságok érdekeit, továbbá a szabályosan működő sertésfarmok érdekeit is, és a sertéspestis terjedésének a visszaszorítását is elősegítené.

Szükség van a rendre

Szükség van a háztáji sertéstartást szabályozó törvényre, de nagy kérdés az is, hogy mi kerül bele az alkalmazási normákba, azaz mi történik akkor, ha egy gazdaságban ötnél több sertést találnak majd ellenőrzéskor – véli Kincses Sándor. A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője szerint ugyanis a jelenlegi bírságok nem tartják vissza a szabályszegőket.

A problémát kell megoldani. A probléma pedig az, hogy a disznókat adják-veszik a kupeceken keresztül, vagy közvetlenül a sertéstartótól, fülszám és papír nélkül. A büntetés pedig háromszáz lej. Hát mostanáig is annyit büntettünk már, hogy fáj a kezünk

– érzékeltette a jelenlegi hatósági szélmalomharc kilátástalanságát az igazgatóság vezetője.

Elmondta, törvénytelen kereskedés esetén 300 lej a bírság – ami egy malac ára –, de akkor is csak 1500 lej, ha olyan helyről származik, ahol sertéspestis miatt tiltás van érvényben. Ezeket a bírságokat nevetve kifizetik a törvényszegők. „Ilyen esetben a fülszám nélküli állatokat le kellene ölni, hívni a szakcéget, a gazda pedig fizesse ki az elégetés költségeit, és minden pluszban tartott disznó után adni neki egy ezer lejes büntetést. Akkor biztosan eszükbe jutna, hogy mennyit szabad tartani” – vélekedett a szakember.

El kell döntsék országos szinten, hogy mit akarunk. Segítsük azt, akinek farmja van, gazdasági tevékenységet végez, adót fizet, áfát fizet, munkahelyet teremt, és biztosít egy bizonyos húsmennyiséget a fogyasztási piacra, vagy segítjük a másikat, aki vagy kupec, vagy tart száz disznót mindenféle jogi keret mellőzésével

– fogalmazott Kincses Sándor.

Magángazdaságok 50–100 disznóval

A székelyföldi megyék közül egyébként Maros megyét érintené leginkább az új szabályozás, ugyanis Hargita és Kovászna megyében viszonylag kevés sertést tartanak.

A mezőgazdasági tárcánál azonban teljes tévedésben vannak, ha úgy tudják, hogy a háztáji gazdaságoknak csak a két százalékában van ötnél több disznó

– hangsúlyozta Kincses Sándor, aki szerint az arány inkább fordított, azaz mindössze két százalék esetében nincsenek gondok. Példaként elmondta, Maros megyében teljesen hétköznapi, hogy egy háztáji gazdaságban akár 20–30 sertést is tartanak, de olyan is van, ahol 250-et. A hivatalos adatok szerint megyeszerte 20 ezer gazdaságban összesen 70 ezer disznót nevelnek, de szerinte az utóbbi szám a valóságban legalább 100 ezer. Tehát még az átlag is meghaladja az ötöt – mutatott rá az állategészségügyi igazgatóság vezetője.